Украина нанесла крупное оперативное поражение РФ и переломила ход войны, Путин близок к «смертельной ошибке» — карта и оценки ISW 12 сентября, 08:37 Украинские танки на линии фронта (Фото:Генштаб ЗСУ)

Вооруженные силы Украины нанесли крупное оперативное поражение России, отвоевав в стремительном контрнаступлении почти всю Харьковскую область. И хотя это не положит конец войне, но уже переломило ее ход пользу Украины.

Такие прямые и однозначные оценки дает в своей новой сводке по итогам 11 сентября американский Институт изучения войны.

Его аналитики констатируют, что новый успех Украины «стал результатом умелого планирования и реализации кампании, включавшей в себя усилия по максимально эффективному использованию западных систем вооружения, таких как HIMARS». Однако, хотя западные системы вооружения были необходимы, одного их наличия было бы недостаточно для обеспечения успеха ВСУ. Речь идет именно о тщательно спланированной и хорошо проведенной кампании, в которой Украине удалось ввести в заблуждение армию РФ и привлечь бОльшее внимание к контрнаступлению в Херсонской области. Важную роль сыграли также продуманные атаки на российские наземные линии коммуникаций (GLOC) и в Харьковской, и в Херсонской областях.

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Освобождение Украиной Изюма положило конец перспективам достижения Россией заявленных целей в Донецкой области, убеждены эксперты ISW. Они напоминают, что после отступления из-под Киева именно захват Луганской и Донецкой областей была РФ называла первоочередной целью. Для этого российская кампания была сосредоточена на наступлении по оси от Изюма через Северодонецк к району Донецка. Атаки были направлены ​​на захват Северодонецка, Лисичанска, Славянска, Бахмута и Краматорска, а затем — на выход на западные границы Донецкой области. Однако после взятия Северодонецка 24 июня и Лисичанска 3 июля — после долгой и чрезвычайно затратной для армии РФ кампании — оккупанты больше не смогли захватить крупных населенных пунктов и значительную территорию. Однако, удерживая позиции в районе Изюма до недавних пор, россияне по-прежнему угрожали украинским защитникам Славянска и сохраняли возможность вернуться в атаку на северных участках этой оси.

Теперь же потеря Изюма ставит под угрозу первоначальный план российской кампании на этом этапе войны и гарантирует, что РФ не сможет достичь решающего прорыва к Бахмуту или в районе Донецка (если такое продвижение вообще произойдет). Маловероятен даже захват Бахмута, считают эксперты ISW. По их мнению, теперь российские наступательные операции на бахмутском направлении и в районе Донецка «утратили какое-либо реальное оперативное значение для Москвы и просто растрачивают часть крайне ограниченной боевой мощи, которую сохраняет Россия».

Однако нет оснований полагать, что объявленное в Херсонской области контрнаступление ВСУ было лишь уловкой. Украинские силы провели атаки и добились успехов в нескольких важных точках на западном берегу Днепра. Кроме того, Украина задействовала на этом направлении существенную боевую мощь и сосредоточила значительную часть западных высокоточных систем большой дальности — вряд ли это было сделан лишь для того, чтобы отвлечь российские силы в этот район.

Это означает, что на фоне давления ВСУ в Херсонской области в сочетании с быстрым контрнаступлением в Харьковской армия РФ оказалась «перед ужасной дилеммой времени и пространства», констатируют аналитики ISW. России, вероятно, не хватает резервных сил, чтобы завершить формирование новой линии обороны вдоль реки Оскол. Здравый смысл требовал бы от оккупантов отвести силы с других секторов фронта, чтобы установить оборонительные рубежи восточнее этой реки и попытаться таким образом удержать границу Луганской области или максимально близкую к ней линию. Однако российские войска в районе Бахмута и Донецка продолжают наступательные операции, удивляются эксперты ISW, «будто не подозревая» о том, что грозит их силам в Луганской области. «Президент России Владимир Путин рискует совершить распространенную, но смертельную ошибку, слишком долго откладывая приказ об отправке сил подкрепления на луганское направление, тем самым рискуя [провалить] „защиту“ Херсона или наступательные операции вокруг Бахмута и Донецка — но при этом так и не выведя вовремя свои войска на [необходимые] позиции для „защиты“ от продолжающихся украинских атак в Луганской области». Усилия ВСУ, похоже, направлена ​​на то, чтобы поставить Путина именно перед такой дилеммой и «извлечь выгоду практически из любого принятого им решения», делают вывод аналитики ISW.

С другой стороны, подчеркивают они, нынешнее контрнаступление еще не положит конец войне. Быстрая кампания ВСУ на северо-востоке Украины в конечном итоге завершится, а россияне сформируют новую оборонительную линию и, возможно, даже проведут локальные контратаки. Чтобы завершить освобождение своей территории, Украине придется осуществить и другие контрнаступательные операции — возможно, даже несколько. «Война, вероятно, продлится и в 2023 году», — прогнозирует ISW.

Однако «Украина переломила ход этой войны в свою пользу», констатируют эксперты института. По их мнению, теперь именно ВСУ, скорее всего, будут все чаще «диктовать место и характер крупных боевых действий», тогда как Россия будет все чаще «неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление Украины в последовательных военных кампаниях, если Москва не найдет способ перехватить инициативу».

Тем временем контрнаступление в Харьковской области уже ударило отношениям Кремля с Минобороны РФ, еще больше отдаляя Путина от высшего военного командования. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин отложил все свои встречи с руководством Минобороны России и представителями российской оборонной промышленности в Сочи — «странное решение в условиях военно-оперативного и оборонно-промышленного кризиса, с которым столкнулась Россия», отмечает Институт изучения войны. Поражение России в битве за Харьковскую область также «лишь усилит общественную критику Сергея Шойгу и Минобороны РФ, что может привести к кадровым перестановкам».

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские военные блогеры называют реку Оскол, протекающую по линии от Купянска до Изюма, как новую линию фронта после ухода войск РФ с позиций в восточной части Харьковской области;



украинские силы продвинулись в Волчанск и Великий Бурлук, к югу от международной границы;

ВСУ продолжают вести позиционные бои и наносить удары по российским военным, тыловым и транспортным целям вдоль южного фронта;

российские силы провели ограниченные наземные атаки в районе Авдеевки и Бахмута;

российские власти продолжают искать боевые силы в различных внешних источниках для поддержания своих операций в Украине, пытаясь компенсировать потери « добровольцами»;

добровольцами»; успех нового контрнаступления ВСУ, вероятно, способствовал заявлению России о том, что референдумы об аннексии будут отложены на неопределенный срок.

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Бои и наступление в Харьковской области ( район Балаклеи, Купянска, Изюма): карта боевых действий

Инфографика: ISW

Бои и наступление ВСУ на юге Украины: карта боевых действий ( Херсонская область)

Инфографика: ISW

Бои на Донбассе: карта

Инфографика: ISW

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