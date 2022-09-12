Резников: Контрнаступление ВСУ прошло лучше, чем ожидалось, но праздновать победу рано 12 сентября, 09:20 Резников подчеркнул, что Россия может попытаться пойти в контратаку (Фото:Handout via REUTERS)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области прошло «намного лучше, чем ожидалось». Однако праздновать победу рано.

В интервью Financial Times он предупредил, что Россия может попытаться пойти в контратаку, поэтому нужно готовиться к обороне.

Министр сравнил «украинский блицкриг» со «снежным шаром, который катится вниз по склону». По его словам, это стало самой большой неудачей для России с начала полномасштабного вторжения.

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Резников отметил, что украинские войска устали после шестидневной атаки, но моральный дух был на высоте, потому что «украинцы хотели перейти в это контрнаступление, нам было необходимо это контрнаступление, и это знак того, что Россию можно победить».

Также он сказал, что контрнаступление на юге Украины продвигается медленнее.

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