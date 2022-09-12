«Полностью под украинским флагом». В ОК Юг назвали освобожденные от оккупантов населенные пункты Херсонской области

12 сентября, 14:13
Поделиться:
В Херсонской области ВСУ освободили пять населенных пунктов (Фото:Генштаб)

В Херсонской области ВСУ освободили пять населенных пунктов (Фото:Генштаб)

Вооруженные силы Украины освободили населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка в Херсонской области.

Об этом в ходе брифинга сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, украинские военные освободили территорию, площадью 500 квадратных километров.

Видео дня

Читайте также:

Украинские танки на линии фронта (Фото:Генштаб ЗСУ) Украина нанесла крупное оперативное поражение РФ и переломила ход войны, Путин близок к «смертельной ошибке» — карта и оценки ISW

«Можем провозгласить, что населенные пункты Херсонщины Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка на сегодня уже освобождены и полностью под украинским флагом», — сказала Гуменюк.

Сейчас эта территория зачищена и там продолжаются дополнительные мероприятия.

Читайте также:
В Херсонской области ВСУ уничтожили бригаду российских морпехов — Генштаб

Гуменюк подчеркнула, что находиться на освобожденных территориях опасно, поскольку обстрелы продолжаются.

«Кроме того, отступая, враг заминировал часть территорий, потому очень осторожными надо быть всем местным жителям, учитывая эти опасности», — добавила она.

https://www.youtube.com/watch?v=IUuHYPmXgow
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X