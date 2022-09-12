«Полностью под украинским флагом». В ОК Юг назвали освобожденные от оккупантов населенные пункты Херсонской области 12 сентября, 14:13 В Херсонской области ВСУ освободили пять населенных пунктов (Фото:Генштаб)

Вооруженные силы Украины освободили населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка в Херсонской области.

Об этом в ходе брифинга сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, украинские военные освободили территорию, площадью 500 квадратных километров.

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«Можем провозгласить, что населенные пункты Херсонщины Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка на сегодня уже освобождены и полностью под украинским флагом», — сказала Гуменюк.

Сейчас эта территория зачищена и там продолжаются дополнительные мероприятия.

Гуменюк подчеркнула, что находиться на освобожденных территориях опасно, поскольку обстрелы продолжаются.

«Кроме того, отступая, враг заминировал часть территорий, потому очень осторожными надо быть всем местным жителям, учитывая эти опасности», — добавила она.



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