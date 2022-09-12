«Очевидный ответ на освобождение городов». США отреагировали на ракетные удары по украинской инфраструктуре
Оккупанты вечером 11 сентября атаковали украинскую инфраструктуру (Фото:t.me/dsns_telegram)
Удары по гражданской инфраструктуре Россия нанесла ответ на освобождение Украиной захваченных территорий на востоке. Оккупанты РФ выпустили по Украине вечером в воскресенье, 11 сентября, 11 крылатых ракет.
Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.
Она отметила, что оккупанты хотят уничтожить важнейшую инфраструктуру Украины.
«Очевидный ответ России на освобождение Украиной городов и сел на востоке: запуск ракет с целью уничтожить важнейшую гражданскую инфраструктуру», — написала она.
Вечером в результате атак оккупантов на критическую инфраструктуру в Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях были перебои со светом и водой. В последних трех электроснабжение возобновили.
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