«Очевидный ответ на освобождение городов». США отреагировали на ракетные удары по украинской инфраструктуре

12 сентября, 05:00
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Оккупанты вечером 11 сентября атаковали украинскую инфраструктуру (Фото:t.me/dsns_telegram)

Оккупанты вечером 11 сентября атаковали украинскую инфраструктуру (Фото:t.me/dsns_telegram)

Удары по гражданской инфраструктуре Россия нанесла ответ на освобождение Украиной захваченных территорий на востоке. Оккупанты РФ выпустили по Украине вечером в воскресенье, 11 сентября, 11 крылатых ракет.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Она отметила, что оккупанты хотят уничтожить важнейшую инфраструктуру Украины.

https://twitter.com/USAmbKyiv/status/1569053219271352320?s=20&t=DvjuEDceRPiARt27cnjovg

«Очевидный ответ России на освобождение Украиной городов и сел на востоке: запуск ракет с целью уничтожить важнейшую гражданскую инфраструктуру», — написала она.

Видео дня

Вечером в результате атак оккупантов на критическую инфраструктуру в Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях были перебои со светом и водой. В последних трех электроснабжение возобновили.

https://www.youtube.com/embed/ktHUUFN9S-w
Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Посольство США в Киеве Украина-США Ракетные удары Война в Украине Война России против Украины

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