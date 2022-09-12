Из-за действий оккупантов в Изюме погибли по меньшей мере 1000 мирных жителей — депутат 12 сентября, 16:23 Изюм Харьковской области освобожден от российских оккупантов (Фото:Telegram @Tsaplienko/via REUTERS)

За время российской оккупации в Изюме Харьковской области погибли по меньшей мере 1000 мирных жителей. Об этом заявил депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник во время брифинга в понедельник, 12 сентября.

«Как и в других временно оккупированных городах, российские оккупанты совершали военные преступления и пытались их скрыть… По меньшей мере 1 тысяча местных жителей погибли в результате военных действий. Но, к сожалению, мы считаем, что еще больше людей пострадали, потому что им не смогли вовремя оказать необходимую медпомощь. Российские оккупанты еще в марте разрушили все учреждения здравоохранения в Изюме… Доступ к лекарствам был ограничен, российские оккупанты разграбили и размародерили все аптеки», — сказал депутат.

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Стрельник сообщил, что в Изюме разрушено более 80% инфраструктуры, среди которой частные и многоэтажные дома, предприятия, государственные и коммунальные учреждения. Также россияне разрушили централизованную систему отопления, которую большинство жителей использовали зимой. По словам депутата, сейчас в городе остро стоит вопрос лекарств и госпитализации жителей, которым необходима срочная помощь.

Стрельник также уточнил, что в Изюме остаются около 10 тысяч местных жителей: в последнее время там удавалось проводить «тихую эвакуацию».

«Большинство жителей с нетерпением ждут возможности вернуться, но ситуация с критической инфраструктурой очень сложная», — добавил он.

10 сентября командир батальона Свобода Петр Кузик сообщил, что российские оккупанты под натиском украинской армии отступили из Изюма Харьковской области. В этот же день защитники Украины начали публиковать первые видео из освобожденного Изюма.

Агентство Reuters писало, что потеря Изюма самым тяжелым поражением кремлевского режима с тех пор, как в марте российские войска были отброшены из Киевской области.



ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что с начала сентября под контроль Украины вернули более 3000 кв. км.

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