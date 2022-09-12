На юге Украины подразделения оккупантов пытаются вести переговоры с ВСУ о сдаче оружия — оперативное командование

12 сентября, 11:00
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На юге Украины подразделения оккупантов оказались в сложных условиях (Фото:Генштаб)

На юге Украины подразделения оккупантов оказались в сложных условиях (Фото:Генштаб)

На юге Украины подразделения российских оккупантов оказались в сложном положении и пытаются вести переговоры с Вооруженными силами Украины о сдаче оружия.

Об этом в комментарии 24 каналу заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Пытаются вести переговоры об условиях того, как они сложат оружие и перейдут под эгиду международного гуманитарного права», — отметила Гуменюк.

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По ее словам, офицеры этих подразделений получили задачу оставлять позиции любым способом, который к тому времени будет доступен. Так, российские военные могут вернуться назад к своим или сложить оружие и «выйти из боевой игры», поскольку оккупанты до сих пор воспринимают это как «спецоперацию».

«Есть уже такие определенные расшатывания и деморализация, настолько глубокие, что даже командование отдает себе отчет, что им дальше двигаться некуда», — подчеркнула Гуменюк.

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Она добавила, что оккупанты знают о результативных действиях украинских военных на востоке Украины.

Гуменюк сказала, что они осознают, что зажим между правым берегом Херсона и силами обороны юга будет мощным и нужно искать способы «эвакуироваться», поскольку использование любых плавсредств на реке Днепр ограничено.

Она отметила, что на юге ВСУ продвинулись в глубь захваченных территорий на несколько десятков километров.

https://www.youtube.com/watch?v=IUuHYPmXgow
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

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