Офис генпрокурора подтвердил задержание экс-начальника СБУ в Харьковской области 12 сентября, 12:45 Экс-главу СБУ в Харьковской области подозревают в госизмене и оставлении места службы (Фото:ГБР)

Офис генпрокурора подтвердил задержание экс-начальника СБУ в Харьковской области Романа Дудина.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, он задержан по подозрению в госизмене и самовольному оставлению места службы без уважительных причин, совершенном в условиях военного положения военнослужащим (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 407 УК Украины).

Видео дня

По данным следствия, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля 2022 года, подозреваемый по собственной инициативе начал работать в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины.

Он не обеспечил выполнение функций и задач, возложенных на УСБУ в области и совершил многоэтапные действия, направленные на устранение главы Харьковской областной военной администрации от исполнения обязанностей.

Читайте также: Руководителя Института подготовки юридических кадров для СБУ уличили в госизмене

Также находясь в ведении командующего группировкой войск Харьков он самовольно покинул место службы и незаконно находился за пределами Харьковской области.

При этом он не обеспечил участие подразделения в обороне Харькова в составе сил группировки войск Харьков.

Дудину грозит до 15 лет лишения свободы.

В Госбюро расследований показали фото задержания экс-главы регионального СБУ.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Накануне о задержании Дудина сообщило издание Суспільне. По данным источников, Задержание производилось в одной из областей на западе Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.