Офис генпрокурора подтвердил задержание экс-начальника СБУ в Харьковской области
Экс-главу СБУ в Харьковской области подозревают в госизмене и оставлении места службы (Фото:ГБР)
Офис генпрокурора подтвердил задержание экс-начальника СБУ в Харьковской области Романа Дудина.
Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, он задержан по подозрению в госизмене и самовольному оставлению места службы без уважительных причин, совершенном в условиях военного положения военнослужащим (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 407 УК Украины).
По данным следствия, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля 2022 года, подозреваемый по собственной инициативе начал работать в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины.
Он не обеспечил выполнение функций и задач, возложенных на УСБУ в области и совершил многоэтапные действия, направленные на устранение главы Харьковской областной военной администрации от исполнения обязанностей.
Также находясь в ведении командующего группировкой войск Харьков он самовольно покинул место службы и незаконно находился за пределами Харьковской области.
При этом он не обеспечил участие подразделения в обороне Харькова в составе сил группировки войск Харьков.
Дудину грозит до 15 лет лишения свободы.
В Госбюро расследований показали фото задержания экс-главы регионального СБУ.
Накануне о задержании Дудина сообщило издание Суспільне. По данным источников, Задержание производилось в одной из областей на западе Украины.
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