Удар по Харьковской ТЭЦ-5. Зеленский отреагировал на российский обстрел критической инфраструктуры Харьковской области 11 сентября, 22:30 Последствия удара россиян по критической инфраструктуре Харьковской области (Фото:Скриншот видео Кирилл Тимошенко via Telegram)

В воскресенье вечером, 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обстрел критической инфраструктуры Харьковской области российскими оккупантами.

Он уточнил, что без света остались Харьковская и Донецкая области. Также частично без электроэнергии Запорожская, Сумская и Днепропетровская области.

«Даже сквозь непроглядную тьму Украина и цивилизованный мир отчетливо видят эти террористические акты. Умышленные и циничные ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре. Никаких военных объектов», — заявил Зеленский.

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Он также подчеркнул, что Россия не сможет сломать Украину подобными атаками.

«Вы до сих пор думаете, что мы один народ? Вы до сих пор думаете, что сможете нас испугать, сломать, склонить к уступкам? Вы действительно так ничего и не поняли? Не поняли, кто мы? За что мы? О чем мы?», — написал Зеленский.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что вечером 11 сентября оккупанты нанесли удар по Харьковской ТЭЦ-15.

«Прямые умышленные удары по критической гражданской инфраструктуре, в том числе по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5 — это безусловное проявление терроризма России и ее желание массово оставить мирных граждан без света и тепла. Таков трусливый „ответ“ за бегство собственной армии с поля боя», — заявил Подоляк.

В ряде регионов Украины во время воздушной тревоги в воскресенье вечером, 11 сентября, местами исчез свет. В Дергачевском городском совете обесточивание общины объяснили ударом российских оккупантов по объекту критической инфраструктуры в Харьковской области.

Позже замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях полностью возобновили электроснабжение. Россия двумя ракетами атаковала объекты критической инфраструктуры под Харьковом.

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