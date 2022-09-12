125 танков, БМП и БТР. В CIT озвучили потери российской армии при контрнаступлении ВСУ в Харьковской области 12 сентября, 13:06 Украинский военный стоит на российской гаубице в Харьковской области (Фото:Press service of the 25th Airborne Brigade of the Armed Forces of Ukraine/Handout via REUTERS)

Российская армия в ходе контрнаступления ВСУ в Харьковской области потеряла 125 танков, БМП и БТР, а также два самолета, сообщается в сводке CIT.

Потери российской армии в технике в Харьковской таковы:

40 танков;

35 БТР;

11 машин связи;

четыре инженерные машины;

девять машин комплексов ПВО;

50 БМП;

Пять « Тигров» / MRAP;

Тигров» / MRAP; 47 грузовиков и прочего транспорта;

Су-34 и Су-25.

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Есть и пока неучтенные потери в Изюме:

Мста-С, Мста-СМ2;

САУ Акация;

танки Т-80У и Т-80БВ;

БТР-82;

машина для разминирования УР-77 ( иногда используется и для наступления).

По данным CIT, часть техники была брошена, потому что невозможно было быстро организовать отступление, так как отход не был запланирован.

Американский Институт изучения войны сообщил, что ВСУ нанесли крупное оперативное поражение России, отвоевав в стремительном контрнаступлении почти всю Харьковскую область. И хотя это не положит конец войне, но уже переломило ее ход пользу Украины.



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