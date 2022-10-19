Путин готовится «непросто» сдавать Херсон? 19 октября, 18:49

Чем жила страна 19 октября 2022 года

● Путин готовится «непросто» сдавать Херсон? Российская оккупационная «администрация» и главари коллаборантов на Херсонщине «переезжают» на левый берег Днепра (то есть, бегут из Херсон и с плацдарма, захваченного армией оккупантов на правом берегу), а также на неделю закрыли въезд в оккупированную часть региона.

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Кроме того, «губернатор» Сальдо объявил об «эвакуации мирных жителей» на левобережье. Свое «решение» он объяснил тем, что Украина «накапливает силы для широкомасштабного наступления», и что якобы существует «непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС». При этом Сальдо призвал «не слушать паникеров» и заявил, что «Херсонская область остается под надежной защитой российской армии».

● В это же время сама «надежная защитница» — армия РФ, в лице своего нового командующего в Украине Сергея Суровикина, во время странного интервью (генерал словно читал ответы с телесуфлера) признала «напряженную» для оккупантов ситуацию в Херсонской области. «Российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения», — сказал он. А после добавил: «Дальнейшие планы и действия [армии РФ] в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации». «Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая», — подчеркнул российский генерал.

● Затем Суровикин сделал еще более странное заявление: «Будем действовать осознанно, своевременно. Не исключаю принятия самых непростых решений». И не разъяснил, что именно имел в виду.

Судя по всему, оккупанты готовы отступать.

А в Кремле:

● Путин де-факто наконец-то назвал войну войной. Российский диктатор ввел — с 20 октября — военное положение на оккупированных Россией территориях Украины, — в захваченных районах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. О таком решении Путин объявил во время заседания совбеза РФ.

Путин заявил, что марионетки Кремля в этих оккупированных регионах будут наделены дополнительными полномочиями якобы «для обеспечения безопасности». Другим указом он ввел в захваченных областях Украины «режим максимального уровня реагирования на риски в сфере безопасности».

Кроме того, Путин дал добро на создание на оккупированных землях «территориальной обороны». А также ввел в «приграничных регионах РФ» (Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области) режим «среднего уровня реагирования».

● Введение военного положения на оккупированных территориях со стороны РФ ничего не меняет для Украины, заявил Михаил Подоляк, советник главы ОП. Это, мол, лишь попытка псевдолегализации мародерства и разграбления имущества украинцев перед очередным отступлением российских войск.

● А секретарь СНБО Алексей Данилов назвал решение кремлевского диктатора подготовкой к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы РФ для изменения этнического состава оккупированной территории Украины.

● Байден категорически не желает видеть Путина. Президент США Джо Байден и кремлевский диктатор Путин должны посетить саммит G20 в Индонезии, который состоится в середине ноября. В Белом доме делают все, чтобы даже случайной личной встречи не было, сообщило Politico. Чиновники США исключили официальную встречу и предпринимают шаги, чтобы гарантировать, что американский президент не встретится с российским диктатором в коридоре или даже на групповом фото.

● Поговорили о помощи Украине. Глава Пентагона Ллойд Остин провел в США переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, — обсудили поддержку Украины. Об этом глава американского оборонного ведомства сообщил в Twitter. «Мы обсудили текущие усилия по поддержке Украины, включая безопасность, а также важность трансатлантического сотрудничества и региональной безопасности в свете непрерывного жестокого нападения России на Украину», — отметил он.

● Лукашенко заранее боится своих мобилизованных. Режим Лукашенко в Беларуси внимательно наблюдает за происходящим в рамках мобилизации в РФ беспорядком и понимает, что в случае объявления мобилизации в Беларуси ситуация будет еще более сложной и может привести к социальному взрыву, сообщило ГУР Минобороны.

● Не рискнет. Хотя Беларусь продолжает предоставлять армии РФ свою территорию и воздушное пространство, ее вступление в войну на стороне России остается маловероятным. Об этом в сводке по итогам 18 октября написал американский Институт изучения войны (ISW). «Армия РФ почти наверняка слишком деградировала, чтобы в ближайшие месяцы вновь открыть северный фронт против Украины с территории Беларуси», — констатируют его аналитики.

● Другие выводы аналитиков ISW: российские источники заявили, что украинские силы продолжают контрнаступательные операции по всей линии фронта в Херсонской области; ВСУ продолжают наносить удары по российским наземным коммуникациям и складам боеприпасов в центральной части Херсонщины; армия РФ продолжила наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки; РФ пытается справиться с сокращением своих логистических возможностей (для переброски войск через Крым) после повреждения моста через Керченский пролив; хотя в минобороны РФ подтвердили, что мобилизация в Московской области завершилась 17 октября, россияне продолжают выражать свое недовольство ею.

● За сутки ВСУ отразили атаки оккупантов в районе 11 населенных пунктов Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.

● Минус 430. С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 66 280 своих военных, из них за минувшие сутки — 430. Такие данные на утро 19 октября обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Также оккупанты лишились более 16 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2554 (+6 за сутки), боевые бронированные машины — 5235 (+16), артсистемы — 1637 (+15), реактивные системы залпового огня — 372 (+0), средства ПВО — 189 (+1), самолеты — 269 (+1), вертолеты — 242 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1286 (+10) и многое другое.

● Неуправляемая армия. По данным британской разведки, через восемь месяцев после начала полномасштабного вторжения основные элементы управления вооруженным силами России становятся все более недееспособными. В Twitter ведомство отметило, что на тактическом уровне почти наверняка обостряется нехватка способных российских младших офицеров для организации и руководства недавно мобилизованными резервистами.

● Украинские силы сбили 223 иранских дрона-камикадзе Shahеd-136, если считать с первого дня их применения в Украине. Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram. Впервые об уничтожении иранского беспилотника стало известно 13 сентября. Это произошло в районе города Купянск Харьковской области.

● Иранские инструкторы для иранских дронов. Кремль столкнулся с трудностями в использовании закупленных у Ирана дронов-камикадзе для террористических атак на гражданскую инфраструктуру Украины. Как сообщила со ссылкой на осведомленные источники американская газета The New York Times, для помощи российским операторам беспилотников во временно оккупированный Крым прибыли из Ирана инструкторы из корпуса стражей исламской революции.

● Министерство иностранных дел Ирана вновь принялось отрицать поставки вооружения России для атак по украинским городам. Официальный Тегеран заявил о готовности к переговорам с Украиной, чтобы «опровергнуть обвинения».

● Верховная Рада осудила Иран за поставки вооружения России для войны против Украины. И призвала мировое сообщество ввести санкции против Тегерана, если поставки продолжатся.

● А министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что Израиль (который Иран считает своим врагом № 1) не продает оружие Украине и «так будет и дальше». Разве что поможет с системой оповещения о воздушных и прочих угрозах. Вчера глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить системы противовоздушной обороны.

● Энерготеррор продолжается. Днем войска РФ нанесли новый ракетный удар по Бурштынской ТЕС в Ивано-Франковской области. Обошлось без жертв и пострадавших.

● И Винницкая область попала под ракетный обстрел.

● А в небе над Киевом ПВО сбила несколько российских ракет, сообщил мэр города Виталий Кличко.

● Украинские силы сегодня в целом сбили четыре из шести крылатых ракет, которыми войска РФ атаковали Украину. Также ВСУ удалось ликвидировать 10 дронов-камикадзе Shahed-136.

● Европа сработала быстро. Европа нашла замену для двух третей российского газа за последние восемь месяцев. Об этом в ходе своего выступления в Европарламенте заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ранее длительность перехода с российского газа на сырье из других источников оценивалась в несколько лет.

● Серийный Микитась пытался подкупить Филатова. Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил, что бывший депутат и экс-глава строительной компании Укрбуд Максим Микитась (НАБУ ранее вела против него расследование по факту закупки Нацгвардией квартир и ряд других дел) предлагал ему взятку в 22 млн евро. «Да, подтверждаю, это — правда. Как лицо процессуальное и находящееся под подпиской о конфиденциальности, я не буду особо вдаваться в детали», — написал он в ФБ.

Филатов уточнил, что после предложения взятки он сразу пошел в НАБУ, как этого требует законодательство. Мэр Днепра добавил, что не участвует ни в каких оперативных «комбинациях» правоохранителей.

● Накануне правоохранители задержали Микитася по подозрению во взяточничестве. По данным следствия, в октябре 2022 года он предложил Филатову 22 млн евро за то, чтобы Европейский банк реконструкции и развития заключил с подконтрольными экс-депутату компаниями контракт на строительство метро в Днепре вне конкурса. Решается вопрос о том, чтобы сообщить ему о подозрении. В НАБУ заявили, что что это одна из рекордных сумм предлагаемой взятки.

И для финала:

● Народ Украины и Зеленский получили премию. Президент Европарламента Роберта Мецола объявила, что премию Сахарова За свободу мысли в 2022 году получил «храбрый народ Украины» в лице президента, избранных лидеров и гражданского общества.

Мецола подчеркнула, что украинцы героически защищают свою страну и свободу и рискуют своими жизнями для защиты ценностей демократического мира. «Нет никого более достойного этой премии. Я знаю, что храбрый народ Украины не сдастся, и мы вместе с ними», — сказала она.

● Премия За свободу мысли имени Андрея Сахарова основана в 1988 году Европейским парламентом и присуждается ежегодно тем, кто защищает права человека и основные свободы.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.