«Самодепортация» или новая угроза РФ? Коллаборанты уезжают из Херсона на левый берег, Суровикин готов к «непростым решениям»: что происходит 19 октября, 12:43 Сюжет ВСУ ведут огонь по позициям врага на юге Украины (Фото:Оперативное командование Юг)

19 октября главарь российских коллаборантов Владимир Сальдо заявил о «переезде» всех оккупационных «органов власти» в Херсонской области на левый берег Днепра. Ранее он также заявлял, что от 50 000 до 60 000 жителей Херсонской области будут перемещены в Россию либо на левый берег — вероятно, принудительно.

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Оккупанты на семь дней закрыли въезд в Херсонскую область для гражданских лиц, а генерал Сергей Суровикин накануне озвучил ряд странных заявлений в постановочном интервью — включая готовность «самым непростым решениям» на фоне наступления ВСУ. Аналитики опасаются, что таким образом армия РФ может пытаться легитимизировать новые военные преступления, пытаясь избежать разгрома в Херсонской области.



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Внезапные откровения Суровикина о Херсоне и «программа переселения» от Сальдо

Вечером 18 октября российские пропагандистские СМИ распространили интервью генерала Сергея Суровикина, который 8 октября был назначен командующим войсками РФ в войне против Украины.

В этом постановочном «интервью» (журналисты обоснованно предположили, что Суровикин читал текст с телесуфлера) генерал озвучил несколько двусмысленных тезисов, которые заметно диссонировали с предыдущей бравадой российского Минобороны о ходе войны для войск РФ. Суровикин начал с того, что охарактеризовал «обстановку в зоне проведения специальной военной операции как напряженную».

Кроме того, он неожиданно прокомментировал ситуацию в Херсонской области и призыв главаря коллаборантов Владимира Сальдо «организовать возможность выезда жителей региона» в РФ, якобы «для отдыха или учебы».

Хотя в первые месяцы войны российские генералы никогда не выступали публично и тем более не признавали проблем на фронте, Суровикин заявил о «непростой ситуации» на херсонском направлении, при этом фактически анонсировал депортацию жителей Херсона и области в РФ, описав ее так: «Российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения».

Далее Суровикин заявил, что «дальнейшие планы и действия [армии РФ] в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации». «Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая», — еще раз подчеркнул российский генерал. В каскаде пропагандистских «страшилок» Суровикин ложно обвинил Украины в применении якобы «запрещенных методов войны в районе города Херсон», а также в подготовке «массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и нанесения массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей». Как доказало контрнаступление ВСУ в Харьковской и Донецкой областях (включая освобождение таких городов как Лиман, Изюм, Балаклея), украинские войска, в отличие от армии РФ, не наносят «ударов без разбора целей» при вытеснении оккупантов из украинских городов.

Однако Суровикин в своем «интервью» воспользовался такими обвинениями, чтобы лживо заявить о стремлении российской армии «исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих».

«Будем действовать осознанно, своевременно. Не исключаю принятия самых непростых решений», — завершил Суровикин свой пространный ответ о ситуации в Херсонской области, не разъяснив такие «решения».

Почти одновременно Владимир Сальдо, главная марионетка РФ в Херсонской области, вечером 18 октября объявил о депортации («организованном перемещении») жителей четырех районов Херсонской области (Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского) на левый берег Днепра.

Свое «решение» Сальдо объяснил тем, что Украина «накапливает силы для широкомасштабного наступления» и что якобы существует «непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС». При этом Сальдо призвал «не слушать паникеров» и заявил, что «Херсонская область остается под надежной защитой российской армии».

Хотя о подобной «эвакуации» из Херсона Сальдо вчера не объявлял, марионеточные «власти» в Херсонской области начали рассылать жителям Херсона СМС, в которых просят их покинуть город.

С таким же заявлением выступил и херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов. «Уже в самое ближайшее время начнется битва за Херсон. Мирному населению рекомендуется по возможности покинуть район предстоящих жестоких боевых действий, чтобы тем самым не подвергать себя ненужному риску», — заявил Стремоусов.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко обратил внимание, что заявления Суровикина, Сальдо и Стремоусова совпали с волной намеков на якобы отступление из Херсона в российских провоенных каналах, что Цаплиенко считает подозрительным. «Война — это искусство обмана», — напомнил журналист известный афоризм китайского стратега Сунь-Цзы, призывая с должной долей скепсиса отнестись к новой информационной волне, исходящей из РФ.



Также российские паблики взялись активно распространять «страшилки» Суровикина и Сальдо — в том числе о якобы рисках «затопления ряда территорий» в Херсонской области вследствие действий ВСУ.

В ответ на эту пропагандистскую волну глава ОП Андрей Ермак напомнил, что обстрелами городов занимаются исключительно российские оккупанты.

«Россияне пытаются запугать херсонцев фейковыми рассылками об обстрелах города нашей армией, а также устраивают пропагандистскую показуху с эвакуацией. Достаточно примитивная тактика, учитывая, что ВСУ не обстреливают украинские города — это делают исключительно российские террористы, у которых даже в россии на жилые дома падают самолеты. Пропаганда не сработает», — написал Ермак 19 октября.

А глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич призвал жителей Херсона и области «игнорировать все, что говорят или требуют оккупанты». «Они хотят взять наших людей в заложники и использовать их как живой щит. Не позвольте, чтобы империя зла прикрывалась вами, вашими родителями, детьми!» — предупредил Янушевич, напомнив, что ВСУ «не уничтожают украинские города и села».

Что происходит в Херсонской области и какие « непростые решения» могут готовить оккупанты?

Командование ВСУ и ОК Юг в последние дни неоднократно призывало к информационной тишине вокруг операций украинских военных в Херсонской области.

Однако новые заявления Суровикина, и особенно его слова о готовности РФ к «непростым решениям» на этом направлении вновь привлекли внимание к Херсону и спровоцировали волну попыток объяснить возможные планы армии РФ. Ведь до сих пор ни власти РФ, ни российское командование еще ни разу не анонсировали свое отступление заранее, лишь запоздало объясняя очевидный отвод войск надуманными причинами («жест доброй воли» — вывод сил из-под Киева и из северных областей Украины; «шаг доброй воли» — уход с острова Змеиный; «перегруппировка войск» — разгром в Харьковской области).

Депутат Херсонского областного Сергей Хлань 19 октября еще раз подчеркнул, что все заявления Сальдо и Суровикина о якобы угрозе затопления населенных пунктов региона — откровенная ложь. Он также допустил, что таких действий можно ожидать от самой армии РФ — включая подрыв дамбы российскими войсками

«Суровикин сказал, что атаку по [Каховской] дамбе готовят ВСУ. Это неправда, и мы все это знаем. Рисковать жизнями наших людей украинские вооруженные силы не будут, — напомнил Хлань. — А значит, таких провокаций следует ожидать от тех, кто их анонсировал, как было уже десятки раз. Однако подрыв лишит Северо-Крымский канал воды. Поэтому все это больше похоже на то, что рашисты придумали причину, почему уходят на другой берег. Не из-за поражения, а ради «безопасности».

В то же время он отметил, что заявления россиян о возможном ракетном ударе по дамбе Каховской ГЭС «испугали местных жителей». Хлань призвал руководство Украины дать дополнительные разъяснения жителям Херсона и области — в том числе и о том, как действовать на случай российских провокаций.

Расследователь Bellingact Христо Грозев предположил, что заявления Суровикина все же были предназначены для того, чтобы подготовить общественное мнение в России «к сдаче Херсона».

Однако в комментариях Грозеву задали немало встречных вопросов о том, не считает ли он слова Суровикина ловушкой россиян либо их попыткой легитимизировать собственное применение запрещенного оружия — вплоть до химического либо другого.



Фото: Христо Грозев / Twitter

Фото: Христо Грозев / Twitter

В заявлениях Суровикина усматривают двойной смысл не только рядовые пользователи, но и мировые СМИ и аналитики.

«Комментарии [Сергея Суровикина], на первый взгляд, знаменуют собой редкий случай признания трудностей, с которыми сталкиваются российские войска, — пишет британская The Guardian. — Однако пока неясно, намекал ли Суровикин — безжалостный генерал и нынешний руководитель военными действиями [армии РФ] — на надвигающийся уход россиян из Херсона или же на новую серию ударов с воздуха».

Сэмюэл Шарап, старший политолог американской консалтинговой компании Rand Corporation и бывший сотрудник Госдепартамента США, также заподозрил угрозу в словах Суровикина.

«Когда „Генерал Армагеддон“ говорит: „Не исключаю принятия самых непростых решений“, это не придает особой уверенности в завтрашнем дне», — написал Шарап, чей пост также опубликовала политический аналитик и основатель R. Politik Татьяна Становая, которая часто комментирует возможные шаги РФ в войне против Украины для международных СМИ.

Аркадий Островский, редактор отдела России в журнале The Economist, расценил как «зловещие» слова Суровикина о «самых непростых решениях» по мере нарастания давления на позиции РФ в Херсонской области. «Суровикин собирается уйти и в отместку затопить Херсон?» — трактует Островский лживое обвинение Суровикина в адрес Украины о якобы готовящемся ударе по плотине Каховской ГЭС.

Не верит синхронной волне сообщений об отходе россиян и глава Николаевской ОВА Виталий Ким. «Все эти высказывания оккупантов, что они будут отходить и принимать сложные решения — какое-то „обманулово“, если честно. Думаю, собака не там зарыта», — предположил Ким.

В отдельном обращении Ким допустил, что российские оккупанты готовятся бить по Херсону. «Зная российскую тактику и зная, что они роют укрепления в районе Чаплинки под ствольную артиллерию — как раз, чтобы бить по Херсону, — у меня есть ощущение, что россияне готовятся бить по Херсону, к сожалению», — сказал глава Николаевской ОГА.

Единственное, в чем почти наверняка убеждены международные аналитики на фоне туманных заявления российского командования — это в том, что ВСУ перешли к масштабным действиям в Херсонской области.

Майкл Кларк, бывший генеральный директор британского Королевского объединенного института оборонных исследований, так прокомментировал Sky News тщательное информационное затишье вокруг текущих операций ВСУ в Херсонской области: «Если украинцы объявляют информационную блокаду, значит, что-то происходит. Они всегда делали так ранее, когда шли обширные наступательные действия», — напомнил Кларк.

«Я предполагаю, что в ближайшие 48−72 часа они могут рассказать нам, что же происходит», — добавил британский аналитик вечером 18 октября. Он предположил, что «сейчас происходит что-то большое», и допустил, что наиболее активные события разворачиваются на линии фронта между Мыловым (Бериславский район Херсонской области) и Снигиревкой (город севернее Херсона, граница Николаевской и Херсонской областей).

Михаил Подоляк, советник Офиса президента, констатировал, что своими заявлениями Сергей Суровикин «публично зафиксировал личное участие в совершении военных преступлений на территории Украины». А еще, как иронизирует Подоляк, Суровикин, по-видимому, «впервые осознал важность обязательных „непростых решений“, „отрицательного наступления“ и принудительной самодепортации» после попыток противостоять с ВСУ в Херсонской области.