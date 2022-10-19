Прямое участие Беларуси в войне остается маловероятным, мобилизация подогревает расизм и ксенофобию в РФ — ISW

19 октября, 08:42
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Украинский военнослужащий на учениях возле границы с Беларусью, осень 2022 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинский военнослужащий на учениях возле границы с Беларусью, осень 2022 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Хотя Беларусь продолжает предоставлять армии РФ свою территорию и воздушное пространство, ее вступление в войну на стороне России остается маловероятным.

Об этом в своей новой сводке по итогам 18 октября пишет американский Институт изучения войны (ISW).

18 октября Генштаб Украины сообщил, что Беларусь по-прежнему позволяет России использовать белорусскую военную инфраструктуру и свое воздушное пространство для ракетных, авиационных ударов по Украине и запусков дронов-камикадзе. Однако комментируя кадры перемещения военной техники РФ по территории Беларуси, ISW подтверждает свои предыдущие оценки, что Беларусь будет продолжать участие в войне как союзник России, но без прямого участия белорусских вооруженных сил в боевых действиях.

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«Армия РФ почти наверняка слишком деградировала, чтобы в ближайшие месяцы вновь открыть северный фронт против Украины с территории Беларуси», — констатируют аналитики ISW. По их мнению, скрытая мобилизацию под видом учений в Беларуси, скорее всего, является попыткой президента Беларуси Александра Лукашенко продемонстрировать свою поддержку Владимиру Путину, а не реальным показателем возможного участия белорусских военных в войне Украине.

18 октября российские войска провели ограниченную наземную атаку на севере Харьковской области. По оценкам ISW, этот факт позволяет предположить что РФ, по-видимому, сохраняет территориальные притязания на Харьковскую область, несмотря на огромные потери во время недавнего контрнаступления ВСУ. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили атаку россиян на Огурцево, населенный пункт в 2 км к югу от международной границы и примерно в 50 км к северо-востоку от Харькова. «Природа этого ограниченного вторжения неясна, однако оно может свидетельствовать о том, что российские войска продолжают наступательные операции вблизи границы. Учитывая нынешнее постоянно ухудшающееся состояние российских наступательных возможностей в Украине, маловероятно, что российские войска добьются каких-либо успехов в этом районе», — считают эксперты ISW.

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Институт изучения войны также продолжает наблюдать за тем, как объявленная Владимиром Путиным мобилизация в России провоцирует социальные расколы и все большую маргинализацию этнических меньшинств. Так, расстрел мобилизованных на полигоне в Белгородской области, вероятно спровоцированный этническим и религиозным спором, привел к тому, что российское информационное пространство взорвалось «яростной ксенофобской риторикой в ​​отношении мигрантов из Центральной Азии и других периферийных социальных групп». 18 октября председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов опубликовал развернутую и ксенофобную по своей сути критику миграционной политики России, заявив, что мобилизация якобывыявила системные трещины в российской иммиграционной системе. Он обвинил военных комиссаров в том, что они допускают в ряды Вооруженных сил РФ людей, якобы «представляющих угрозу для безопасности России», а также в том, что военкоматы активно набирали выходцев из Средней Азии. Миронов также предложил ввести мораторий на предоставление российского гражданства гражданам Таджикистана. «Призывы Миронова к иммиграционной реформе демонстрируют ту роль, которую, по-видимому, сыграла частичная мобилизация в катализации этнического раскола, расизма и ксенофобии внутри России, особенно в отношении этнических меньшинств», — убеждены эксперты ISW.

В своей сводке Институт также упоминает, что нынешние и бывшие чиновники США подтвердили New York Times более ранние предположения о том, что представители иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) были доставлены в оккупированный Россией Крым. Там они помогают российским военнослужащим использовать иранские дроны-камикадзе, «тем самым способствуя вероятным военным преступлениям России». Еще 12 октября ISW озвучивала версию о том, что иранский персонал, привезенный РФ на оккупированные территории в Украине, вероятно, представлял собой силы КСИР. New York Times при этом указывает, что остается неясным, управляют ли иранские инструкторы беспилотниками сами или обучают этому российские войска.

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Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

  • российские силы продолжают наносить удары по важнейшей гражданской инфраструктуре Украины, пытаясь деморализовать украинское население, «что вряд ли увенчается успехом», полагают в ISW;
  • российские источники заявили, что украинские силы продолжают контрнаступательные операции по всей линии фронта в Херсонской области;
  • ВСУ продолжают наносить удары по российским наземным коммуникациям и складам боеприпасов в центральной части Херсонской области;
  • армия РФ продолжила наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки;
  • Россия пытается справиться с сокращением своих логистических возможностей (для переброски войск через Крым) после повреждения моста через Керченский пролив;
  • оккупационные «власти» РФ похитили топ-представителей персонала Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) — вероятно, для усиления собственного физического контроля за работой ЗАЭС;
  • хотя в Минобороны России подтвердили, что мобилизация в Московской области завершилась 17 октября, граждане РФ продолжают выражать свое недовольство ею;
  • российские оккупационные власти пытаются заставить бежать в Россию украинских граждан на захваченных РФ территориях Херсонской области по мере продвижения украинских войск; в ближайшие дни такие усилия коллаборантов и представителей РФ на оккупированных территориях могут быть усилены.

Карта боевых действий: наступление ВСУ в Херсонской области и на северо- востоке Украины, бои на Донбассе

Инфографика: ISW
Инфографика: ISW
Инфографика: ISW
Инфографика: ISW
Редактор: Инна Семенова

Теги:   Беларусь Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Александр Лукашенко Карта боя Армия России Херсонская область Украина-Беларусь Карта военных действий Российская армия Война России против Украины

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