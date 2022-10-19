Прямое участие Беларуси в войне остается маловероятным, мобилизация подогревает расизм и ксенофобию в РФ — ISW 19 октября, 08:42 Украинский военнослужащий на учениях возле границы с Беларусью, осень 2022 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Хотя Беларусь продолжает предоставлять армии РФ свою территорию и воздушное пространство, ее вступление в войну на стороне России остается маловероятным.

Об этом в своей новой сводке по итогам 18 октября пишет американский Институт изучения войны (ISW).

18 октября Генштаб Украины сообщил, что Беларусь по-прежнему позволяет России использовать белорусскую военную инфраструктуру и свое воздушное пространство для ракетных, авиационных ударов по Украине и запусков дронов-камикадзе. Однако комментируя кадры перемещения военной техники РФ по территории Беларуси, ISW подтверждает свои предыдущие оценки, что Беларусь будет продолжать участие в войне как союзник России, но без прямого участия белорусских вооруженных сил в боевых действиях.

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«Армия РФ почти наверняка слишком деградировала, чтобы в ближайшие месяцы вновь открыть северный фронт против Украины с территории Беларуси», — констатируют аналитики ISW. По их мнению, скрытая мобилизацию под видом учений в Беларуси, скорее всего, является попыткой президента Беларуси Александра Лукашенко продемонстрировать свою поддержку Владимиру Путину, а не реальным показателем возможного участия белорусских военных в войне Украине.

18 октября российские войска провели ограниченную наземную атаку на севере Харьковской области. По оценкам ISW, этот факт позволяет предположить что РФ, по-видимому, сохраняет территориальные притязания на Харьковскую область, несмотря на огромные потери во время недавнего контрнаступления ВСУ. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили атаку россиян на Огурцево, населенный пункт в 2 км к югу от международной границы и примерно в 50 км к северо-востоку от Харькова. «Природа этого ограниченного вторжения неясна, однако оно может свидетельствовать о том, что российские войска продолжают наступательные операции вблизи границы. Учитывая нынешнее постоянно ухудшающееся состояние российских наступательных возможностей в Украине, маловероятно, что российские войска добьются каких-либо успехов в этом районе», — считают эксперты ISW.

Институт изучения войны также продолжает наблюдать за тем, как объявленная Владимиром Путиным мобилизация в России провоцирует социальные расколы и все большую маргинализацию этнических меньшинств. Так, расстрел мобилизованных на полигоне в Белгородской области, вероятно спровоцированный этническим и религиозным спором, привел к тому, что российское информационное пространство взорвалось «яростной ксенофобской риторикой в ​​отношении мигрантов из Центральной Азии и других периферийных социальных групп». 18 октября председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов опубликовал развернутую и ксенофобную по своей сути критику миграционной политики России, заявив, что мобилизация якобывыявила системные трещины в российской иммиграционной системе. Он обвинил военных комиссаров в том, что они допускают в ряды Вооруженных сил РФ людей, якобы «представляющих угрозу для безопасности России», а также в том, что военкоматы активно набирали выходцев из Средней Азии. Миронов также предложил ввести мораторий на предоставление российского гражданства гражданам Таджикистана. «Призывы Миронова к иммиграционной реформе демонстрируют ту роль, которую, по-видимому, сыграла частичная мобилизация в катализации этнического раскола, расизма и ксенофобии внутри России, особенно в отношении этнических меньшинств», — убеждены эксперты ISW.

В своей сводке Институт также упоминает, что нынешние и бывшие чиновники США подтвердили New York Times более ранние предположения о том, что представители иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) были доставлены в оккупированный Россией Крым. Там они помогают российским военнослужащим использовать иранские дроны-камикадзе, «тем самым способствуя вероятным военным преступлениям России». Еще 12 октября ISW озвучивала версию о том, что иранский персонал, привезенный РФ на оккупированные территории в Украине, вероятно, представлял собой силы КСИР. New York Times при этом указывает, что остается неясным, управляют ли иранские инструкторы беспилотниками сами или обучают этому российские войска.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские силы продолжают наносить удары по важнейшей гражданской инфраструктуре Украины, пытаясь деморализовать украинское население, «что вряд ли увенчается успехом», полагают в ISW;

российские источники заявили, что украинские силы продолжают контрнаступательные операции по всей линии фронта в Херсонской области;



ВСУ продолжают наносить удары по российским наземным коммуникациям и складам боеприпасов в центральной части Херсонской области;

армия РФ продолжила наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки;

Россия пытается справиться с сокращением своих логистических возможностей ( для переброски войск через Крым) после повреждения моста через Керченский пролив;

для переброски войск через Крым) после повреждения моста через Керченский пролив; оккупационные « власти» РФ похитили топ-представителей персонала Запорожской атомной электростанции ( ЗАЭС) — вероятно, для усиления собственного физического контроля за работой ЗАЭС;

власти» РФ похитили топ-представителей персонала Запорожской атомной электростанции ЗАЭС) — вероятно, для усиления собственного физического контроля за работой ЗАЭС; хотя в Минобороны России подтвердили, что мобилизация в Московской области завершилась 17 октября, граждане РФ продолжают выражать свое недовольство ею;

российские оккупационные власти пытаются заставить бежать в Россию украинских граждан на захваченных РФ территориях Херсонской области по мере продвижения украинских войск; в ближайшие дни такие усилия коллаборантов и представителей РФ на оккупированных территориях могут быть усилены.

Карта боевых действий: наступление ВСУ в Херсонской области и на северо- востоке Украины, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW