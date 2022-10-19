ВСУ сбили 10 дронов-камикадзе и четыре из шести российских крылатых ракет — Воздушные силы 19 октября, 16:32 В 12:05 россияне атаковал Украину с северо-восточного направления стратегической авиацией (Фото:Оперативное командование Север)

Украинские силы в среду, 19 октября, сбили четыре из шести российских крылатых ракет, которыми войска РФ атаковали Украину. Также ВСУ удалось ликвидировать 10 дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил в Telegram.

В 12:05 россияне атаковал Украину с северо-восточного направления стратегической авиацией, сообщает командование. Россияне выпустили шесть крылатых ракет Х-101/Х-555 бомбардировщиками-ракетоносцами — Ту-95 и Ту-160.

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«Одна ракета уничтожена истребительной авиацией, одна зенитно-ракетным подразделением в зоне ответственности Воздушное командование Центр в Киевской и Винницкой области. Еще две ракеты — сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск в Черниговской области», — пишет Воздушное командование.

Также войска РФ атаковали Украину беспилотниками-камикадзе Shahed-136 с северного направления, в том числе с территории Беларуси, говорится в сообщении.

По состоянию на 15:30 десять дронов были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил воздушного командования Центр.

Ранее Воздушное командование Центр сообщало, что по состоянию на 15:00 среды, 19 октября, ВСУ сбили четыре крылатых ракеты и восемь беспилотников российских оккупантов.

В оперативном командовании Север писали, что две вражеских ракеты сбили над селом Копти в Черниговской области. Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о ликвидации нескольких российских ракет над столицей.