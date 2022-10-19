Украинские силы сбили 223 иранских дрона Shahed-136 с момента начала их применения

19 октября, 11:18
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За 36 дней украинские военные сбили 223 дрона-камикадзе Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

За 36 дней украинские военные сбили 223 дрона-камикадзе Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

По состоянию на вторник, 19 октября, украинские силы сбили 223 иранских дрона-камикадзе Shahed-136 с первого дня их применения в Украине.

Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram.

Впервые об уничтожении иранского беспилотника стало известно 13 сентября. Это произошло в районе города Купянск Харьковской области.

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К уничтожению дронов Shahed-136 привлекаются зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, самоходные зенитные установки, мобильные огневые группы ПЗРК, зенитные пушки, крупнокалиберные пулеметы и другое вооружение.

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17 октября Киев подвергся массированной атаке российских дронов-камикадзе, которые Москве поставляет Тегеран.

В результате ударов были повреждены ряд зданий, в том числе жилые дома. Жертвами теракта РФ стали пять человек, среди которых — женщина на шестом месяце беременности.

Под ударом также оказались объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Одесской, Сумской и Винницкой областях.

18 октября российские войска нанесли удар по одному из объектов энергообеспечения на Левом берегу Киева. Были зафиксированы три прилета в Деснянском районе столицы. Погибли три человека. Повреждены два объекта критической инфраструктуры. Было частично ограничено предоставление услуг электро- и водоснабжения во многих домах на левом берегу столицы.

Удары по энергообъектам наносились также в Днепре и Житомире.

На фоне этого МИД Украины инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном. Киев призвал страны Запада ввести дополнительные санкции против Тегерана.

https://www.youtube.com/watch?v=ho28oi6MUs8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Иран Беспилотники Дроны Война России против Украины Shahed-136

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