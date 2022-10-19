ВСУ отразили вражеские атаки в районах 11 населенных пунктов в трех областях — Генштаб 19 октября, 09:03 Украинские военные дали отпор оккупантам в Донецкой, Луганской и Харьковской областях (Фото:Генштаб)

За сутки ВСУ отразили атаки оккупантов в районе 11 населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 19 октября.

ВСУ отразили вражеские атаки в районе населенных пунктов Огурцово и Двуречная Харьковской области, Белогоровка Луганской области, а также Новокалиново, Майорск, Одрадовка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Невельское, Опытное и Марьинка Донецкой области.

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Авиация Сил обороны Украины в течение предыдущих суток нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 16 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также восьми позиций зенитных ракетных комплексов.

Подразделения противовоздушной обороны сбили пять крылатых ракет и самолет Су-25.

Ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО и один артиллерии, два склада боеприпасов, станцию РЭБ, а также другие военные цели.

Оккупанты за минувшие сутки нанесли 10 ракетных и 18 авиационных ударов совершили более 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под удары оккупантов попали более 10 населенных пунктов, среди которых Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Курахово Донецкой области, Трихаты Николаевской области и Николаев.

Кроме того, оккупанты совершали обстрелы:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии в пределах населенных пунктов Гай Черниговской области и Юнаковка, Хотинь, Толстодубово и Демченково Сумской области;

на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Волоховка, Гатище, Красное, Огурцово, Старица, Стрелечья и Домашнее;

на Купянском направлении — из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Двуречная, Гряниковка, Каменка, Кисловка, Котляровка и Стельмаховка;

на Лиманском направлении — из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Грековка, Заречное, Новоегоровка, Серебрянка, Терны, Торское и Ямполевка;

на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Звановка, Курдюмовка, Майорск, Опытное, Раздолевка, Соледар, Спорное и Яковлевка;

на Авдеевском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях от обстрелов пострадали районы населенных пунктов Большая Новоселка, Угледар, Времовка, Никольское, Нескучное, Павловка, Ольговское, Степное и Пречистовка.

на Южнобужском направлении войска РФ пытаются улучшить логистическое обеспечение, вели огонь из артиллерии в районах более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. От вражеского огня больше всего пострадала инфраструктура Вышетарасовки Днепропетровской области.