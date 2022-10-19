Рада осудила Иран за поставки вооружения России и поддержку агрессора в войне против Украины 19 октября, 13:51 Россия использует дроны-камикадзе иранского производства для атак на украинские города, в том числе для ударов по Киеву (Фото:Roman Petushkov/Reuters)

В среду, 19 октября, Верховная Рада осудила Иран за поставки вооружения России для войны против Украины. Нардепы призвали мировое сообщество ввести санкции против Тегерана, если поставки продолжатся.

Соответствующее постановление поддержали 303 нардепа.

В нем говорится, что решение Ирана поставлять оружие российским оккупантами возлагает на Тегеран ответственность за последствия вооруженной агрессии России против Украины, прежде всего — за жертвы среди гражданского населения и разрушение объектов гражданской инфраструктуры.

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Это также подрывает двусторонние отношения между Украиной и Ираном, которые до последних событий имели конструктивный характер.

Рада призвала Иран немедленно прекратить поставки России любых вооружений, которые используются агрессором для войны против Украины и для терактов в украинских городах.

Парламент также призвал мировое сообщество безотлагательно принять все возможные меры с целью прекращения поставок вооружений. В случае отказал Ирана это сделать — ввести действенные санкции против Тегерана, высшего политического руководства страны и иранских компаний.

Нардепы призвали правительства и парламенты иностранных государств способствовать существенному укреплению обороноспособности Украины, в том числе безотлагательно усилить возможности Украины в сфере противовоздушной и противоракетной обороны.

17 октября страна-агрессор Россия атаковала Киев дронами-камикадзе иранского производства. После первой атаки начался пожар в нежилом здании, было повреждено несколько домов. Также дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали пять человек, еще четверо пострадали. Среди погибших — беременная на шестом месяце и ее муж.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что утром 17 октября в сторону столицы летели 28 дронов-камикадзе, большинство их них удалось сбить. В Киеве зафиксировали пять взрывов.

Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

В МИД Ирана заявили, что якобы не имеют отношения к поставке дронов-камикадзе Shahed-136 России. Там также заявили о готовности к переговорам с Украиной, чтобы «опровергнуть обвинения».



Президент Владимир Зеленский 11 октября заявил, что, по данным разведки, страна-агрессор Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed. После первых сбитых иранских дронов Украина не продолжила аккредитацию посла Ирана и сократила количество сотрудников в иранском посольстве до нескольких человек.



Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц сообщила, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.