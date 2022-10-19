Глава Пентагона провел переговоры с министром обороны Британии касательно поддержки Украины 19 октября, 10:48 Остин и Уоллес провели переговоры в США (Фото:Secretary of Defense Lloyd J. Austin II/Twitter)

Глава Пентагона Ллойд Остин провел переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, они касались поддержки Украины.

Об этом глава американского оборонного ведомства сообщил в своем Twitter.

Переговоры состоялись в США.

«Было приятно встретиться с министром обороны Великобритании Уоллесом. Мы обсудили текущие усилия по поддержке Украины, включая безопасность, а также важность трансатлантического сотрудничества и региональной безопасности в свете непрерывного жестокого нападения России на Украину», — отметил Остин.

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На встрече также присутствовал глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Переговоры состоялись на фоне продолжающихся ударов РФ по объектам критической и энергетической инфраструктуры Украины, в том числе в Киеве.

Накануне Уоллес срочно отправился в США для обсуждения ситуации с безопасности в Украине, в том числе «угрозы ядерного удара».

В конце сентября стало известно, что Бен Уоллес тайно посещал Киев и обсуждал с украинским коллегой Алексеем Резниковым увеличение военной поддержки Украины.

12 октября в Брюсселе прошло очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн), в котором приняли участие представители около 50 стран. По словам Алексея Резникова, первым на повестке дня был вопрос усиления ПВО.

Президент Владимир Зеленский после Рамштайна заявил, что заседание было довольно продуктивным и есть «позитивные новости», связанные с передачей защитникам Украины современной артиллерии.