Уничтожен самолет и более 400 оккупантов. В Генштабе ВСУ назвали направления, где армия РФ понесла наибольшие потери за сутки 19 октября, 09:53 В Генштабе ВСУ обновили данные по потерях войск РФ в Украине (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 66 280 своих военных, за минувшие сутки — 430.

Такие данные по состоянию на утро среды, 19 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.



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Также оккупанты лишились более 16 000 единиц техники, среди них:

Танки — 2554 ( +6)

+6) Боевые бронированные машины — 5235 ( +16)

+16) Артиллерийские системы — 1637 ( +15)

+15) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 372 ( +0)

РСЗО) — 372 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 189 ( +1)

ПВО) — 189 +1) Самолеты — 269 ( +1)

+1) Вертолеты — 242 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1286 ( +10)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1286 +10) Крылатые ракеты — 323 ( +5)

+5) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3999 ( +14)

+14) Специальная техника — 146 ( +2)

Россия напала на Украину 24 февраля. 19 октября — 239-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

С начала полномасштабного вторжения под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.