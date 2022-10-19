РФ нанесла ракетный удар по ТЭС в Ивано-Франковской области — глава ОВА

19 октября, 16:42
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РФ повторно ударила по Бурштынской ТЭС (Фото:dtekbutes)

РФ повторно ударила по Бурштынской ТЭС (Фото:dtekbutes)

Днем в среду, 19 октября, войска РФ нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук в Telegram.

«Есть попадания по Бурштынской ТЭС, возник пожар», — отметила она.

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В результате атаки российских оккупантов обошлось без жертв и пострадавших.

Онищук уточнила, что дорога возле ТЭС сейчас перекрыта, организован объезд по окрестным селам.

Позже глава ОВА добавила, что пожар на ТЭС удалось ликвидировать.

Перед этим мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о работе ПВО в регионе.

По самому Ивано-Франковску «прилетов» не было.

https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv/videos/785310032529143

РФ повторно атаковала Бурштынскую ТЭС. 10 октября по объекту критической инфраструктуры попали четыре ракеты оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=UpTVEFDYXW4

19 октября войска РФ продолжили массированные атаки на украинские города. Силам ПВО удалось сбить четыре вражеские ракеты и восемь дронов-камикадзе.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Ивано-Франковская область Ракетные удары Война России против Украины

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