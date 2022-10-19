РФ нанесла ракетный удар по ТЭС в Ивано-Франковской области — глава ОВА 19 октября, 16:42 РФ повторно ударила по Бурштынской ТЭС (Фото:dtekbutes)

Днем в среду, 19 октября, войска РФ нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук в Telegram.

«Есть попадания по Бурштынской ТЭС, возник пожар», — отметила она.

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В результате атаки российских оккупантов обошлось без жертв и пострадавших.

Онищук уточнила, что дорога возле ТЭС сейчас перекрыта, организован объезд по окрестным селам.

Позже глава ОВА добавила, что пожар на ТЭС удалось ликвидировать.

Перед этим мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о работе ПВО в регионе.

По самому Ивано-Франковску «прилетов» не было.

РФ повторно атаковала Бурштынскую ТЭС. 10 октября по объекту критической инфраструктуры попали четыре ракеты оккупантов.

19 октября войска РФ продолжили массированные атаки на украинские города. Силам ПВО удалось сбить четыре вражеские ракеты и восемь дронов-камикадзе.