Путин заявил о введении военного положения на аннексированных РФ территориях Украины 19 октября, 14:50 Путин объявил свое незаконное решение на фоне массированных ракетных атак по Украине (Фото:Vyacheslav Prokofyev/Pool/Reuters)

Российский диктатор Владимир Путин заявил о введении военного положения на аннексированных Россией территориях Украины.

О таком решении он объявил во время заседания Совбеза РФ, пишут пропагандистские РИА Новости.

Незаконный и преступный указ Путина предусматривает введение военного положения на захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.

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Оно начнет действовать в 00:00 20 октября.

Путин также заявил, что марионетки Кремля в этих аннексированных регионах будут наделены дополнительными полномочиями якобы «для обеспечения безопасности».

Российский диктатор сделал свое заявление на фоне массированных ракетных атак по Украине днем 19 октября.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».



Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.



4 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным и санкциях против РФ. Он также признал ничтожными так называемые указы Путина об аннексии украинских территорий.