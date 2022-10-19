Винницкая область попала под ракетный обстрел — глава ОВА

19 октября, 14:19
Поделиться:
Глава ОВА сообщил, что Винницкая область попала под ракетный удар (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Глава ОВА сообщил, что Винницкая область попала под ракетный удар (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Днем в среду, 19 октября, Винницкая область попала под ракетный обстрел.

Об этом сообщил в Telegram глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

«Оставайтесь в укрытиях! Винницкая область под ракетным обстрелом! Работают военные», — написал он.

В Украине продолжается воздушная тревога во всех регионам, кроме Автономной Республики Крым.

Видео дня

Air Alert
Фото: Air Alert

Ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о работе ПВО в регионе. Кроме того, две ракеты были сбиты над Черниговской областью.

https://www.youtube.com/embed/iCppQRTYm94
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Ракетные удары Винницкая область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X