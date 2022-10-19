Винницкая область попала под ракетный обстрел — глава ОВА 19 октября, 14:19 Глава ОВА сообщил, что Винницкая область попала под ракетный удар (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Днем в среду, 19 октября, Винницкая область попала под ракетный обстрел.

Об этом сообщил в Telegram глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.



«Оставайтесь в укрытиях! Винницкая область под ракетным обстрелом! Работают военные», — написал он.



В Украине продолжается воздушная тревога во всех регионам, кроме Автономной Республики Крым.



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Фото: Air Alert

Ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о работе ПВО в регионе. Кроме того, две ракеты были сбиты над Черниговской областью.