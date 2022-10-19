Винницкая область попала под ракетный обстрел — глава ОВА
Глава ОВА сообщил, что Винницкая область попала под ракетный удар (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
Днем в среду, 19 октября, Винницкая область попала под ракетный обстрел.
Об этом сообщил в Telegram глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
«Оставайтесь в укрытиях! Винницкая область под ракетным обстрелом! Работают военные», — написал он.
В Украине продолжается воздушная тревога во всех регионам, кроме Автономной Республики Крым.
Ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о работе ПВО в регионе. Кроме того, две ракеты были сбиты над Черниговской областью.