Иранские инструкторы тайно учат в Крыму военных РФ управлять дронами-камикадзе — The New York Times 19 октября, 09:44 РФ использует иранские беспилотники для атак на гражданской инфраструктуры Украины (Фото:DR)

Кремлевский режим столкнулся с трудностями в использовании закупленных у Ирана дронов-камикадзе для террористических атак на гражданскую инфраструктуру Украины.

Как сообщает со ссылкой на осведомленные источники американская газета The New York Times, для помощи российским операторам беспилотников во временно оккупированный Крым прибыли инструкторы из корпуса стражей исламской революции.

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Изначально военные РФ пытались освоить управление дронами в Иране, однако уже во время их использования в войне против Украины они столкнулись с рядом технических неисправностей.

В связи с этим Тегерану пришлось отправить своих специалистов, чтобы те решили возникшие проблемы и обучили россиян правильной эксплуатации БПЛА.

Последние массированные удары беспилотниками-камикадзе по городам Украины, в результате которых было повреждено около 30% ее электростанций, могут быть связаны именно с прибытием иранских инструкторов.

Принимают ли они непосредственное участие в атаках дронов, на данное время неясно. В то же время, уже само присутствие иранских военных в Крыму в совокупности с поставками указанных вооружений делает Тегеран соучастником Москвы.

«Отправка дронов и инструкторов в Украину глубоко втянула Иран в войну на стороне России и напрямую вовлекла Тегеран в операции, в результате которых погибли и получилиранения мирные жители. Даже если они просто инструкторы и тактические советники в Украине, я думаю, что это существенно», — отметил бывший высокопоставленный чиновник Пентагона и отставной офицер ЦРУ Мик Малрой.

В связи с участием Ирана в войне РФ против Украины Киев решил разорвать дипломатические отношения с Тегераном, призвав страны Запада ввести против него дополнительные санкции.