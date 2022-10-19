Даже в коридоре. Белый дом сделает все, чтобы не допустить встречи Байдена с Путиным на саммите G20 — Politico 19 октября, 15:00 Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден и кремлевский диктатор Владимир Путин должны посетить саммит G20 в Индонезии, который состоится в следующем месяце. Чиновники США предпринимают шаги, чтобы личной встречи не было, сообщает Politico.

На прошлой неделе Байден заявил, что готов обсудить с Путиным на саммите судьбу американской баскетболистки Бритни Гринер. Но никаких переговоров с Кремлем о том, чтобы заключить сделку, не ведется, и вряд ли это изменится, говорят чиновники.

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По словам официальных лиц, Байден и Путин могут в какой-то момент посетить одно и то же большое пленарное заседание и нельзя исключать, что их пути пересекутся.

Чиновники США исключили официальную встречу и предпринимают шаги, чтобы гарантировать, что американский президент не встретится с российским диктатором в коридоре или даже на групповом фото.

1 октября глава МИД страны агрессора РФ Сергей Лавров допустил встречу Путина с Байденом на саммите G20. Москва якобы ждет предложений.

Байден заявил, что не видит веских причин для встречи с Путиным на саммите G20 в Индонезии.

Путин заявил, что для переговоров с Байденом «нет платформы» и он не видит в них необходимости. По словам диктатора, вопрос о его поездке на саммит G20 окончательно не решен.

