Отрицают поставки вооружения России. Тегеран заявил о готовности к переговорам с Украиной на фоне атак иранскими дронами-камикадзе 19 октября, 12:11 Иран отрицает поставки дронов-камикадзе России, которыми оккупанты атакуют украинские города (Фото:Ashkan Forouzani/Unsplash)

Министерство иностранных дел Ирана снова отрицает поставки вооружения России для атак по украинским городам. Официальный Тегеран заявил о готовности к переговорам с Украиной, чтобы «опровергнуть обвинения».

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канаани.

Он опроверг заявления о том, что Иран отправил оружие России, включая дроны-камикадзе, для использования в войне против Украины.

Видео дня

Канаани назвал эти утверждения такими, которые якобы основаны на ложной информации и являются «частью целенаправленной и политической пропагандистской кампании, проводимой СМИ некоторых стран против Исламской Республики Иран». Он отметил, что Иран готов к переговорам с Украиной, чтобы «развеять подобные обвинения».

В МИД Ирана подчеркнули, что Тегеран сохраняет нейтралитет в войне РФ против Украины и с самого начала вторжения выступает против продолжения войны и за необходимость переговоров.

17 октября страна-агрессор Россия атаковала Киев дронами-камикадзе иранского производства. После первой атаки начался пожар в нежилом здании, было повреждено несколько домов. Также дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали пять человек, еще четверо пострадали. Среди погибших — беременная на шестом месяце и ее муж.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что утром 17 октября в сторону столицы летели 28 дронов-камикадзе, большинство их них удалось сбить. В Киеве зафиксировали пять взрывов.

Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

В МИД Ирана заявили, что якобы не имеют отношения к поставке дронов-камикадзе Shahed-136 России.



Президент Владимир Зеленский 11 октября заявил, что, по данным разведки, страна-агрессор Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed. После первых сбитых иранских дронов Украина не продолжила аккредитацию посла Ирана и сократила количество сотрудников в иранском посольстве до нескольких человек.



Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц сообщила, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.