Британская разведка сообщила о проблемах армии РФ с руководящим звеном разных уровней 19 октября, 09:20 Основные элементы управления вооруженным силами России становятся все более недееспособными (Фото:Генштаб)

По данным британской разведки, через восемь месяцев после начала полномасштабного вторжения основные элементы управления вооруженным силами России становятся все более недееспособными.

В своей сводке в Twitter ведомство отмечает, что на тактическом уровне почти наверняка обостряется нехватка способных российских младших офицеров для организации и руководства недавно мобилизованными резервистами.

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Разведка указывает, что показания очевидцев свидетельствуют о том, что 15 октября стрельба на полигоне под Белгородом с гибелью 11 человек началась после оскорбительных комментариев офицера по отношению к новобранцам из числа этнических меньшинств.

«Плохое командование низшего звена управления, скорее всего, усугубляет и так низкий моральный дух и слаженность многих российских подразделений», — говорится в сообщении.

В сводке указывается, что четверо из пяти генералов, которые непосредственно командовали элементами вторжения в феврале 2022 года, в настоящее время уволены. Их замена пока мало что сделала для улучшения боевых характеристик России.

«Отсутствие преемственности в командовании, вероятно, будет более разрушительным, чем в западных вооруженных силах, потому что, согласно российской доктрине, разработка планов в основном осуществляется лично командующим, а не коллективными усилиями более широкого штаба», — добавили в разведке.

