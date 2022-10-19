Мэр Днепра подтвердил, что экс-глава Укрбуда Микитась предлагал ему взятку в 22 млн евро 19 октября, 08:48 Филатов заявил, что после предложения о крупной взятке сначала опешил от наглости, а затем пошел в НАБУ (Фото:adm.dp.gov.ua)

Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил, что бывший нардеп и экс-глава строительной компании Укрбуд Максим Микитась предлагал ему взятку в размере 22 млн евро.

«Да, подтверждаю, это — правда. Как лицо процессуальное и находящееся под подпиской о конфиденциальности, я не буду особо вдаваться в детали», — написал он в своем Facebook.

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Филатов уточнил, что после предложения взятки он сразу пошел в НАБУ, как этого требует законодательство.

Мэр Днепра добавил, что не участвует ни в каких оперативных «комбинациях» правоохранителей.

«Я не принимал и не принимаю участия ни в каких оперативных „комбинациях“ правоохранительных органов. Просто, когда мне предложили взятку, то я вначале вытаращил глаза от такой наглости, а потом потопал в НАБУ, как этого прямо требует от чиновников закон О предотвращения коррупции»", — резюмировал он.

Накануне правоохранители задержали Микитася по подозрению во взяточничестве.

По данным следствия, в октябре 2022 года он предложил Филатову 22 млн евро за то, чтобы Европейский банк реконструкции и развития заключил с подконтрольными экс-нардепу компаниями контракт на строительство метро в Днепре вне конкурса. Решается вопрос о том, чтобы сообщить ему о подозрении.

В НАБУ заявили, что что это одна из рекордных сумм предлагаемой взятки.