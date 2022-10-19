Минобороны Израиля поможет Украине улучшить систему оповещения об авиаударах

19 октября, 16:46
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В то же время помочь Украине оружием Израиль по-прежнему отказывается (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

В то же время помочь Украине оружием Израиль по-прежнему отказывается (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

На фоне сообщений о планах Тегерана поставить Москве баллистические ракеты и использования РФ иранских дронов-камикадзе для атак на гражданскую инфраструктуру Украины Израиль решил помочь ей с системой оповещения об авиаударах.

Как сообщает Times of Israel, об этом в среду, 19 октября, заявил министр обороны страны Бени Ганц.

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«В рамках расширенной передачи помощи и защитной экипировки, после беседы с представителями Украины, мы запросили данные, которые позволят нам помочь с созданием и поддержанием работы точной системы предупреждения о воздушных и прочих угрозах, такой, как в Израиле», — пообещал он.

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В то же время Ганц подчеркнул, что предоставлять Украине вооружения для защиты от российской агрессии Израиль по-прежнему не намерен.

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«Израиль из-за ряда рабочих моментов не будет передавать Украине системы вооружений. Мы продолжим поддерживать Украину в рамках собственных ограничений, как мы и делали ранее», — добавил глава минобороны.

Напомним, что Тегеран начал тесное военное сотрудничество с Москвой, поставляя ей свои беспилотники.

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Кремлевский режим использует иранские дроны-камикадзе для уничтожения энергетической инфраструктуры Украины и запугивания мирного населения, которое также нередко становится жертвами ударов.

В результате серии массированных атак было повреждено около 30% электростанций страны.

В связи с этим МИД Украины инициировал разрыв дипломатических отношений с Тегераном, призвав страны Запада ввести против него дополнительные санкции.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Израиль Российская агрессия Авиаудары Война России против Украины Воздушная тревога

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