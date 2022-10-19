Наблюдает за беспорядком в России. Режим Лукашенко понимает, что в случае объявления мобилизации в Беларуси может произойти социальный взрыв — ГУР 19 октября, 13:09 Диктатор Лукашенко (Фото:REUTERS/Turar Kazangapov)

Режим Лукашенко в Беларуси внимательно наблюдает за происходящим в рамках мобилизации в РФ беспорядком и понимает, что в случае объявления мобилизации в Беларуси ситуация будет еще более сложной и может привести к социальному взрыву, сообщило ГУР.



По информации разведки, белорусский режим все больше осознает всю опасность принятия им решения, касающегося открытого присоединения к широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.

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ГУР заявило, что в этой связи диктатор Лукашенко пытается продолжать делать громкие заявления и показывать Путину, что своими действиями он выполняет союзнические обязательства, отвлекающие значительную часть резервов ВСУ от возможного их применения на фронте на востоке и юге Украины.

Разведка заявила, что, кроме того, под видом активизации мобилизационных мероприятий белорусскими специальными службами скрыто изучается возможная реакция общества и готовность присоединиться к протестным мерам.

"Указанное свидетельствует, что самопровозглашенная белорусская власть не уверена в поддержке широкими слоями населения решений по участию своей страны в военных авантюрах России", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в Беларуси идет скрытая мобилизация.



10 октября Лукашенко заявил, что его режим договорился с Россией о развертывании региональной группировки войск. По официальным данным, в Беларусь перебросят 9 тысяч российских военных, около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром больше 100 мм.

