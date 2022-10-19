«Так будет и дальше». Израиль не продает оружие Украине — министр обороны 19 октября, 14:25 Бенни Ганц (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что Израиль не продает оружие Украине и «так будет и дальше».

Об этом сообщает Haaretz.

«Я хочу дать понять, что мы не продаем оружие Украине», — сказал он.

По его словам, Украине была отправлена только медицинская и гуманитарная помощь, и так будет и дальше.

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«Я министр обороны и отвечаю за экспорт израильского оружия», — сказал он.

По данным СМИ, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проведет телефонный разговор с премьер-министром Израиля Яир Лапидом в четверг, 20 октября.

Ожидается, что Кулеба подаст официальный запрос на помощь Израиля после нападения России на Украину с помощью беспилотников иранского производства.

18 октября Кулеба сообщал, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить Украине системы противовоздушной обороны.

17 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Израиль с начала полномасштабного вторжения не поставлял оружие в Украину.

16 октября, по данным издания Washington Post, которое ссылалось на американских чиновников, Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.

После этого израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай выступил за предоставление его страной военной помощи Украине в свете информации о поставках в РФ баллистических ракет из Ирана.