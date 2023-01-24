Тимошенко ушел с Банковой. На очереди — несколько министров и глав ОВА? Все о масштабных кадровых изменениях во власти — главное

24 января, 09:34
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Кирилл Тимошенко занимал должность заместителя главы ОП с мая 2019 года, с момента прихода к власти Владимира Зеленского (Фото:ОП)

Кирилл Тимошенко занимал должность заместителя главы ОП с мая 2019 года, с момента прихода к власти Владимира Зеленского (Фото:ОП)

24 января заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко ушел с должности — это первая отставка в ряде ожидаемых кадровых изменений в правительстве, местной власти и на Банковой.

На сайте президента Украины уже опубликован указ об увольнении Тимошенко с должности заместителя главы ОП (в заявлении шла речь об отставке по собственному желанию). Слухи об изменениях в Офисе президента до этого циркулировали несколько дней.

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По информации УП, на место Тимошенко могут назначить главу Киевской ОВА Алексея Кулебу. Издание пишет со ссылкой на собственные источники, что в отставку могут уйти главы нескольких областных администраций: Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

23 января УП также сообщала, что кадровые перестановки возможны и в Кабинете министров. Согласно этой информации, свои должности могут потерять три министра:

  • министр топлива и энергетики Герман Галущенко;
  • министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;
  • министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вечером 23 января действительно анонсировал новые кадровые решения. "Уже есть и кадровые решения - часть сегодня, часть будет завтра - управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе", - сказал Зеленский.

Василий Лозинский, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры, 22 января был уволен из Кабмина после того, как его задержали во время получения взятки в размере $400 тысяч.

NV следит за главными кадровыми изменениями в украинских властях.

08:06 «Честь имею». Тимошенко покинул пост заместителя главы Офиса президента

Кирилл Тимошенко опубликовал в Телеграме свое фото с заявлением об отставке по собственному желанию и поблагодарил всех, с кем сотрудничал в должности заместителя главы ОП. Тимошенко занимал ее почти четыре года – с мая 2019-го.

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Онлайн Увольнение Банковая Кадровые перестановки Отставка Назначение на должность Кирилл Тимошенко Офис президента Украины

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