Подтвердили задержание. В Мининфраструктуры обещают уволить замминистра Лозинского

21 января, 20:44
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Василий Лозинский (Фото:Василий Лозинский/Facebook)

Василий Лозинский (Фото:Василий Лозинский/Facebook)

Министерство инфраструктуры Украины подтвердило задержание Национальным антикоррупционным бюро замминистра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. В ведомстве заявили, что его уволят.

Там сослались на публикацию в СМИ и не привели деталей. Ранее Украинская правда сообщила, что Лозинского задержала по делу о хищении бюджетных средств. По словам журналиста Михаила Ткача, речь идет о взятке в размере $400 тысяч. Мининфраструктуры обещает уволить чиновника с должности.

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«Соответствующее распоряжение о подготовке необходимых документов уже предоставлено вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым», — заявили в ведомстве.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0RBTLud4GUMGZvsUwk7scNDiu4cr6SurLuem4uMZELXoof4G47K1k3BawKvEGVUrAl

Как сообщила УП, расследование относительно Лозинского ведут по статьям 364 и 368 Уголовного кодекса Украины.

«Господин Лозинский должен был получить откат в размере 400 тысяч долларов на закупки генераторов. Общая сумма тендера, по моим данным, составляла 1,8 млрд гривен», — написала главная редактор издания Севгиль Мусаева.

https://www.facebook.com/sevgil.musaieva/posts/pfbid02SSBpx9AuVkLkCDa2kQrd5iShqGE8oKfDxLPAWaEXwAXaRdXuemwU6xwAZ9keYXEol?__cft__[0]=AZVBWttgYfmCTMVa3M2xYzmkY0WIfd3r8we5rb7V_R58YxrmfjiLl52ODUouu7ujRgULFCu4chp7bhKGT2coTe4cCSNNT_DvY1VlUs6EBFediHYY_ubiBtJdT4RAcbK2pNH2rYEjZvUDZbRd2olAMgVgc8Cw3CgYV3GMRorB1YSz1w&__tn__=%2CO%2CP-R

В ноябре 2022го Кабмин назначил первого замминистра развития громад и территорий Василия Лозинского исполняющим обязанности министра после увольнения с этой должности Алексея Чернышева.

2 декабря Кабмин объединил министерства инфраструктуры и развития общин и территорий. Его возглавил Александр Кубраков, а Лозинский был назначен его заместителем.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Мининфраструктуры Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Взятка Василий Лозинский

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