Заместитель Резникова подал в отставку на фоне скандала с закупками продуктов для ВСУ 24 января, 09:51 Вячеслав Шаповалов (Фото:Минобороны)

Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку на фоне скандала с закупками продуктов для ВСУ. Свое решение он мотивировал желанием снять угрозы для стабильного обеспечения армии, возникшие из-за «кампании обвинений».



Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В оборонном ведомстве считают, что отставка Шаповалова позволит сохранить доверие общества и международных партнеров и «обеспечить объективность при дополнительных уточнениях и возможных расследованиях».

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Также отмечается, что министр обороны Алексей Резников поддержал просьбу Шаповалова и обратился с соответствующим представлением к Кабинету министров.

Основатель проекта Наші гроші Юрий Николов 21 января в своем материале на ZN.ua рассказал, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже по сравнению с ценами в магазинах Киева — он сравнил отдельные позиции с ценами в столичном Сильпо. Журналист ссылается на документы, полученные от «источника в ВСУ».

В Минобороны Украины заявили, что приведенные в публикации данные «распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение».

Министр Алексей Резников назвал скандал попыткой подорвать доверие к руководству ведомства.

В Офисе президента анонсировали проверку. Минобороны тоже обещает провести внутреннюю проверку и готовит материалы в СБУ, чтобы провести расследование в отношении «заведомо ложных сведений, которые вредят интересам обороны в особый период».

В НАБУ сообщили, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой расследуют возможные злоупотребления Минобороны при покупке продуктов для военных. Следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд гривен.

Компания-поставщик Актив компани, с которой заключен контракт Минобороны и о которой Николов в своем материале высказывает предположение, что она «скорее всего, является „прокладкой“», заявила об «умышленной манипуляции».

