«Честь имею». Тимошенко покинул должность замглавы Офиса президента 24 января, 08:06 Кирилл Тимошенко (Фото:t.me/tymoshenko_kyrylo)

Утром во вторник, 24 января Кирилл Тимошенко подтвердил, что уходит с должности замглавы Офиса президента. Вскоре на сайте ОП был опубликован указ о его увольнении, подписанный президентом Владимиром Зеленским.

Тимошенко опубликовал в Telegram фото, на котором он держит в руке заявление об отставке, и выразил благодарность главе государства, руководителям ОВА и мэрам.



«Благодарю Президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Благодарю каждого руководителя областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно крутые. Вы настоящие воины света! Спасибо мэрам городов. За конструктив в спорах», — написал Тимошенко.

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Он также поблагодарил команду, директората по вопросам региональной политики Офиса президента, украинцев, ВСУ, жену и сына.

«Честь имею! До встречи. С уважением Кирилл Тимошенко», — говорится в сообщении.

Указ об увольнении Тимошенко с должности заместителя председателя ОП немного позже был опубликован на сайте Офиса президента.

О том, что Тимошенко может покинуть должность замглавы ОП, еще 19 января сообщали издания Украинская правда и Бабель со ссылкой на источники. Однако тогда сам Тимошенко назвал эту информацию «бреднями из Telegram-каналов».

23 января УП со ссылкой на источники сообщила, что Тимошенко все же написал заявление об отставке.

По словам собеседников издания, на должность замглавы ОП могут назначить главу Киевской ОВА Алексея Кулебу.

Также, по данным УП, в отставку уйдут главы администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.