«Честь имею». Тимошенко покинул должность замглавы Офиса президента

24 января, 08:06
Поделиться:
Кирилл Тимошенко (Фото:t.me/tymoshenko_kyrylo)

Кирилл Тимошенко (Фото:t.me/tymoshenko_kyrylo)

Утром во вторник, 24 января Кирилл Тимошенко подтвердил, что уходит с должности замглавы Офиса президента. Вскоре на сайте ОП был опубликован указ о его увольнении, подписанный президентом Владимиром Зеленским.

Тимошенко опубликовал в Telegram фото, на котором он держит в руке заявление об отставке, и выразил благодарность главе государства, руководителям ОВА и мэрам.

«Благодарю Президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Благодарю каждого руководителя областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно крутые. Вы настоящие воины света! Спасибо мэрам городов. За конструктив в спорах», — написал Тимошенко.

Видео дня

Он также поблагодарил команду, директората по вопросам региональной политики Офиса президента, украинцев, ВСУ, жену и сына.

«Честь имею! До встречи. С уважением Кирилл Тимошенко», — говорится в сообщении.

Указ об увольнении Тимошенко с должности заместителя председателя ОП немного позже был опубликован на сайте Офиса президента.

О том, что Тимошенко может покинуть должность замглавы ОП, еще 19 января сообщали издания Украинская правда и Бабель со ссылкой на источники. Однако тогда сам Тимошенко назвал эту информацию «бреднями из Telegram-каналов».

Читайте также:
«Лишние молекулы» в Офисе президента. Откуда пошли слухи об отставке Кирилла Тимошенко — интервью с Романом Кравцом

23 января УП со ссылкой на источники сообщила, что Тимошенко все же написал заявление об отставке.

По словам собеседников издания, на должность замглавы ОП могут назначить главу Киевской ОВА Алексея Кулебу.

Также, по данным УП, в отставку уйдут главы администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

https://www.youtube.com/watch?v=oprzLBDuoFU
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Отставка Кирилл Тимошенко Офис президента Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X