Взятка на $400 тысяч. НАБУ и САП раскрыли подробности задержания замминистра Лозинского 22 января, 11:47 НАБУ задержало замминистра из-за взятки (Фото:НАБУ)

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подтвердили разоблачение замминистра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины на взятке в размере $400 тысяч.

Накануне СМИ писали, что речь идет о Василии Лозинском, задержанном НАБУ. В органах заявили, что он входил в организованную преступную группировку, деятельность которой НАБУ и САП прекратили. Предварительно его действия квалифицировали по ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 191 УКУ.

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Замминистра задержали во время получения взятки «при содействии в заключении договоров на закупку оборудования и техники», рассказали в НАБУ.

В САП заявили, что летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 млрд грн на восстановление объектов критической инфраструктуры и обеспечение украинцев светом, теплом и водоснабжением зимой. Однако в рамках следствия выяснили, что ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти решили присвоить часть госсредств.

«Так, находясь в сговоре с другими лицами, должностные лица обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной стоимости с заранее определенными субъектами предпринимательской деятельности. В то же время предприниматели должны были передать должностным лицам за „победу“ в тендерах 280 млн грн, которые составляли разницу между реальной и закупочной стоимостью услуг», — рассказали там.

В операции по разоблачению приняли участие более 150 сотрудников бюро. Во время ряда обысков в офисе предпринимателей изъяли 920 тысяч гривен и $38,7 тысяч. Также задержан один из участников группировки, который пытался выехать из Украины.

Сейчас детективы ведут следственные действия, чтобы установить всех участников группировки. Сейчас решают вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения задержанным лицам.

Накануне УП сообщила об обысках и задержании НАБУ топ-чиновника Кабмина — замминистра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. Издание рассказало об откате в размере $400 тысяч на закупке генераторов.



В Министерстве инфраструктуры подтвердили задержание и пообещали уволить Лозинского.

