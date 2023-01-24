Зеленский — о кадровых перестановках: Убирается все, что мешает государству

24 января, 23:58
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президент)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президент)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 24 января, прокомментировал кадровые решения во власти.

По словам главы государства, такие решения будут и в будущем, и «каждое из них общество увидит и, я уверен, поддержит».

«Любая внутренняя проблематика, мешающая государству, убирается и будет убираться. Это справедливо, это нужно для нашей защиты и помогает нашему сближению с европейскими институтами. Нам нужно крепкое государство, и Украина будет именно такой», — подчеркнул он.

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24 января Кирилл Тимошенко подтвердил, что написал заявление об отставке с должности замглавы Офиса президента. Новым заместителем стал Алексей Кулеба, который до этого занимал пост главы Киевской ОВА.

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Кабинет министров 24 января отправил в отставку пятерых глав ОВА, это:

  • Валентин Резниченко — Днепропетровская ОВА;
  • Александр Старух — Запорожская ОВА;
  • Алексей Кулеба — Киевская ОВА;
  • Дмитрий Живицкий — Сумская ОВА;
  • Ярослав Янушевич — Херсонская ОВА.

С должностей заместителей министров уволены:

  • Вячеслав Шаповалов — заместитель министра обороны Украины;
  • Иван Лукеря — заместитель министра развития громад и территорий Украины;
  • Вячеслав Негода — заместитель министра развития громад и территорий Украины;
  • Виталий Музыченко — заместитель министра социальной политики Украины.

Василий Лозинский, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры, 22 января был уволен из Кабмина после того, как его задержали по подозрению в получении $400 тысяч взятки. Высший антикоррупционный суд отправил его под домашний арест.

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Также уволен заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, который, по данным Украинской правды, во время военного положения ездил в отпуск за границу вопреки прямому запрету президента Владимира Зеленского.

https://www.youtube.com/embed/tZgucpoB2AI
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Кабинет министров Украины Владимир Зеленский Кадровые перестановки Война России против Украины

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