Зеленский — о кадровых перестановках: Убирается все, что мешает государству
Владимир Зеленский (Фото:Офис президент)
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 24 января, прокомментировал кадровые решения во власти.
По словам главы государства, такие решения будут и в будущем, и «каждое из них общество увидит и, я уверен, поддержит».
«Любая внутренняя проблематика, мешающая государству, убирается и будет убираться. Это справедливо, это нужно для нашей защиты и помогает нашему сближению с европейскими институтами. Нам нужно крепкое государство, и Украина будет именно такой», — подчеркнул он.
24 января Кирилл Тимошенко подтвердил, что написал заявление об отставке с должности замглавы Офиса президента. Новым заместителем стал Алексей Кулеба, который до этого занимал пост главы Киевской ОВА.
Кабинет министров 24 января отправил в отставку пятерых глав ОВА, это:
- Валентин Резниченко — Днепропетровская ОВА;
- Александр Старух — Запорожская ОВА;
- Алексей Кулеба — Киевская ОВА;
- Дмитрий Живицкий — Сумская ОВА;
- Ярослав Янушевич — Херсонская ОВА.
С должностей заместителей министров уволены:
- Вячеслав Шаповалов — заместитель министра обороны Украины;
- Иван Лукеря — заместитель министра развития громад и территорий Украины;
- Вячеслав Негода — заместитель министра развития громад и территорий Украины;
- Виталий Музыченко — заместитель министра социальной политики Украины.
Василий Лозинский, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры, 22 января был уволен из Кабмина после того, как его задержали по подозрению в получении $400 тысяч взятки. Высший антикоррупционный суд отправил его под домашний арест.
Также уволен заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, который, по данным Украинской правды, во время военного положения ездил в отпуск за границу вопреки прямому запрету президента Владимира Зеленского.