Зеленский — о кадровых перестановках: Убирается все, что мешает государству 24 января, 23:58 Владимир Зеленский (Фото:Офис президент)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 24 января, прокомментировал кадровые решения во власти.

По словам главы государства, такие решения будут и в будущем, и «каждое из них общество увидит и, я уверен, поддержит».



«Любая внутренняя проблематика, мешающая государству, убирается и будет убираться. Это справедливо, это нужно для нашей защиты и помогает нашему сближению с европейскими институтами. Нам нужно крепкое государство, и Украина будет именно такой», — подчеркнул он.

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24 января Кирилл Тимошенко подтвердил, что написал заявление об отставке с должности замглавы Офиса президента. Новым заместителем стал Алексей Кулеба, который до этого занимал пост главы Киевской ОВА.

Кабинет министров 24 января отправил в отставку пятерых глав ОВА, это:

Валентин Резниченко — Днепропетровская ОВА;

Александр Старух — Запорожская ОВА;

Алексей Кулеба — Киевская ОВА;

Дмитрий Живицкий — Сумская ОВА;

Ярослав Янушевич — Херсонская ОВА.

С должностей заместителей министров уволены:

Вячеслав Шаповалов — заместитель министра обороны Украины;

Иван Лукеря — заместитель министра развития громад и территорий Украины;

Вячеслав Негода — заместитель министра развития громад и территорий Украины;

Виталий Музыченко — заместитель министра социальной политики Украины.

Василий Лозинский, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры, 22 января был уволен из Кабмина после того, как его задержали по подозрению в получении $400 тысяч взятки. Высший антикоррупционный суд отправил его под домашний арест.

Также уволен заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, который, по данным Украинской правды, во время военного положения ездил в отпуск за границу вопреки прямому запрету президента Владимира Зеленского.

