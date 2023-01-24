Яйца на килограмм: это уже было. Читайте классику 24 января, 17:36 Эксклюзив NV

Очень хочется, чтобы если не из реальных историй, то хотя бы из литературной классики все причастны и те, кто узнает себя или знакомого сделали выводы в пользу победы

Скандал вокруг закупок продовольствия Минобороны в военное время справедливо называют самым неприятным на фоне других неразразившихся коррупционных скандалов — разразились в начале года как нарочно, один за другим. Однако обнародованные факты, попытки выкрутиться и замять скандал с яйцами по 17 гривен за штуку и заявление о закупке их на вес, килограммами, что буквально взорвало и покрыло соцсети, заставило меня взять раскладную лестницу, полезть на книжную полку и освежить в памяти очень подобные темы.

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Первым делом вспомнился обычный заведующий столовой американской летной базы, двадцатисемилетний Майло Мандербадер. Он за короткое время смог благодаря разнообразным, даже порой безумным коррупционным схемам и сделкам создать на базе подчиненной ему столовой трансконтинентальный пищевой синдикат. Перенаправив и заперев на себе все денежные потоки, предназначенные для пищевых закупок.

А начал — не смейтесь, — с закупки яиц. Майло покупал их на Мальте по 5 центов за штуку и добился, чтобы располагать боевыми самолетами для поставок яиц в режиме 24/7. При этом сразу перепродавал их по 7 центов за штуку, оставляя разницу продуктом. И хвастался: солдаты и офицеры в его столовой под его опекой едят яйца бесплатно трижды в день. Стартовый капитал, заработанный на мальтийских яйцах, Майло направлял на закупку для офицеров телятины, свежих уток, лобстеров, мороженого, клубники и артишоков.

Начал — не смейтесь, — с закупки яиц

Своих сделок с закупками продовольствия за счет налогоплательщиков Майло не скрывал. Он ими гордился. Ибо, во-первых, ему удалось связать всех, включая генералитет, и каждый получал свою долю. А во-вторых, он искренне считал себя патриотом. Ведь конечная цель пищевой цепочки — накормленный во время войны солдат. Если для этого нужно задействовать коррупционные схемы, эти схемы называются патриотичными, потому что взятки и откаты даются ради возможности вовремя накормить военных в военный период.

Майло Мандербадер — один из самых колоритных персонажей знаменитого антивоенного романа американца Джозефа Геллера Ловушка 22. Опубликованное в 1955 году, вскоре после завершения Корейской войны, произведение описывает не столько Вторую мировую, как показывает общий абсурд войн. Где фронтовое геройство непонятным, досадным, позорным образом уживается с тыловой коррупцией. Сводящаяся к наживе на поставках, в основном — продовольствия. Кстати, русский перевод, сделанный в середине 1960-х, был наполовину цензированным, а впоследствии роман попал под неофициальный запрет в милитарном СССР с его культом бессмысленных войн. Украинский перевод, сделанный и изданный в начале 1980-х, цензурных притеснений не испытал. Хотя и вышел под названием Ловушка для дураков.

Рядом с этим романом у меня другой, написанный на четверть века раньше и в 1950-е блестяще переведенный на украинский язык — Приключения бравого воина Швейка Ярослава Гашека. По иронии судьбы, решил в этом году перечитать его и закончил именно в канун яичного скандала. Среди персонажей — фельдфебель-счетчик Ванек, ответственный за поставку своей маршевой роты. Напомню, что речь идет о временах мировой войны, участником которой был и сам Гашек. Так что предполагаю: все описанное в довольно реалистичной форме талантливый и пристальный профессиональный журналист видел своими глазами. Неудивительно, когда Ванек объясняет наивному Швейку: господин полковник только в своей фантазии представляет, что на складе есть консервы. Их не было никогда, говорит дальше Ванек.

И дальше речь идет не только о консервах, но и о поставках продуктов в армию в целом. Счетчик прекрасно знает разницу между ценой, которую платит императорская казна, и реальной стоимостью каждой единицы продукции. Такого количества консервов, числившихся в финансовых документах, не производилось физически. Поэтому руководство рассчитывает рацион исходя из наличия несуществующего количества продуктов. Результат: каждая рота заботится о себе сама.

Конечно, не стоит сравнивать буквально произведение чешского автора, написанное после Первой мировой, которая развалила Австро-Венгерскую империю, и роман американца, который тоже был участником войны, но уже другой, Второй мировой. И родился в стране, которая не распадалась как авторитарные империи, а уверенно вставала на ноги и развивала демократию. Общее здесь — коррупция как досадная составляющая любой войны. Можно поискать еще примеры в мировой литературе. Но все они так или иначе будут перекликаться с содержанием украинских новостей последнего времени.

А для тех, кто убежден — здесь нужна сильная сталинская рука, иначе дела не будет, есть отдельный пример. Уже не из художественной литературы, а из реальной жизни: история Николая Павленко, уроженца Киевской области. Когда в 1928 году семью раскулачили, он сбежал с поддельными документами, растворился в русской глубинке и вплоть до 1941 года работал в разных строительных организациях. А в 1941 году, будучи призванным в Красную армию, Павленко умудрился сбежать, кустарным способом изготовил печать несуществующей структуры, напечатал за взятку бланки накладных, нарядов, договоров и влился в систему военно-строительных частей Калининского фронта.

Сначала из оборонного бюджета управляемый Павленко трест осваивал миллионы на ремонт дорог, мостов и аэродромов, такое большое строительство. Затем расширился и плотно опустился на пищевые поставки. В сталинском СССР, где все было под контролем, никто ничего не замечал до 1952 года. О военном периоде данных нет. Но в послевоенный Павленко приобщился к большому восстановлению. И за четыре года по подложным документам заключил 64 соглашения на общую сумму без малого 39 миллионов рублей.

Эта история могла бы нас порадовать: украинец больше десяти лет водил за нос советскую власть и безнаказанно, на законных основаниях воровал из награбленного коммунистами бюджета. Который все равно использовался не в пользу страны и людей. Но есть нюанс: зайти в коррупционные схемы Павленко помогло его тайное сотрудничество с НКВД. Он писал доносы, поэтому на его незаконные сделки до войны не обращали внимания. А когда началась война — его принимали за своего, так что война все списала.

Плохая новость в том, что по такому принципу жили, живут и, к сожалению, будут дальше жить во время войн не столько чиновники, сколько приближенные к ним. Реальные прототипы гашековского Ванека, геллеровского Майло, аналоги скользкого Павленко. Очень хочется, чтобы если не из реальных историй, то хотя бы из литературной классики все причастные и узнающие себя или знакомого сделали выводы в пользу победы. В том числе — победы над коррупцией в военное время.

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