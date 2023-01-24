Заместитель генпрокурора Симоненко написал заявление об уходе после отпуска в Испании — УП 24 января, 00:43 Алексея Симоненко попросили написать заявление об уходе (Фото:Офис генпрокурора Украины)

Заместитель генпрокурора Алексей Симоненко написал заявление об уходе после того, как стало известно о его отпуске в Испании этой зимой.



Об этом сообщает Украинская правда.

Согласно источникам издания в СНБО, Симоненко попросили написать заявление после публикаций в СМИ о его отдыхе.

СМИ выяснили, что заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко в период военного положения ездил в отпуск за границу вопреки прямому запрету президента Владимира Зеленского.

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Свой 10-дневный зимний отпуск Симоненко провел в испанской Марбелье, о чем свидетельствует фото, обнародованное его женой в Instagram.

