Подкуп замминистра. Подозреваемого в даче взятки Лозинскому арестовали с возможностью залога 24 января, 14:38 Фигуранта подозревают в даче взятки в размере $400 тысяч (Фото:НАБУ)

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении подозреваемого в даче взятки теперь уже бывшему замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому.

Как сообщается, фигурант взят под стражу с возможностью внесения залога в размере 100 млн гривен.

Таким образом было удовлетворено ходатайство Национального антикоррупционного бюро.

Видео дня

Подозреваемый, которым, согласно данным Украинской правды, является Сергей Кривой, был взят под стражу в зале суда до 24 марта 2023 года.

Сергей Кривой — экс-менеджер украинского олигарха Александра Курченко, был начальником департамента светлых нефтепродуктов группы компаний ВЕТЭК. По данным собеседников NV Бізнес, после бегства последнего сотрудничал с олигархом Игорем Коломойским.

Лозинский был уволен после того, как его задержали при получении взятки в размере $400 тысяч в качестве так называемого «отката» при закупке генераторов.

В НАБУ и САП заявляют, что он входил в «организованную преступную группировку».