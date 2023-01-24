Подкуп замминистра. Подозреваемого в даче взятки Лозинскому арестовали с возможностью залога

24 января, 14:38
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Фигуранта подозревают в даче взятки в размере $400 тысяч (Фото:НАБУ)

Фигуранта подозревают в даче взятки в размере $400 тысяч (Фото:НАБУ)

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении подозреваемого в даче взятки теперь уже бывшему замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому.

Как сообщается, фигурант взят под стражу с возможностью внесения залога в размере 100 млн гривен.

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Таким образом было удовлетворено ходатайство Национального антикоррупционного бюро.

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Подозреваемый, которым, согласно данным Украинской правды, является Сергей Кривой, был взят под стражу в зале суда до 24 марта 2023 года.

Сергей Кривой — экс-менеджер украинского олигарха Александра Курченко, был начальником департамента светлых нефтепродуктов группы компаний ВЕТЭК. По данным собеседников NV Бізнес, после бегства последнего сотрудничал с олигархом Игорем Коломойским.

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Лозинский был уволен после того, как его задержали при получении взятки в размере $400 тысяч в качестве так называемого «отката» при закупке генераторов.

В НАБУ и САП заявляют, что он входил в «организованную преступную группировку».

https://www.youtube.com/watch?v=GiI7DnXBa4E
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Коррупция Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Мера пресечения Василий Лозинский

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