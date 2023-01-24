После скандала с Лозинским. Еще один замминистра инфраструктуры подал в отставку 24 января, 11:16 Иван Лукеря заявил, что принял решение об отставке еще в начале года (Фото:Ivan Lukerya/Facebook)

На фоне коррупционного скандала с заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского в отставку подал еще один его коллега Иван Лукеря.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, обнародовав фото соответствующего заявления.

При этом Лукеря настаивает, что его отставка со скандалом с Лозинским никак не связана.

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Инфографика: Ivan Lukerya/Facebook

«Благодарю коллег и партнеров по Правительству, Парламенту, Офису Президента Украины. Спасибо каждому главе областных администраций и мэрам городов. Решение мною было принято в начале года, однако, к сожалению, по мере политических и бюрократических обстоятельств совпало на эту неделю юридическое оформление. К сожалению», — написал замминистра.

Лозинский был уволен после того, как он был задержан при получении взятки в размере $400 тысяч в качестве отката при закупке генераторов.

В НАБУ и САП заявляют, что он входил в «организованную преступную группировку».