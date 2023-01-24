Самый медийный заместитель Ермака. Как попал в ОП и какими громкими историями запомнился на этом посту уволенный с Банковой Кирилл Тимошенко 24 января, 14:54 Сюжет На Банковой Кирилл Тимошенко работал с мая 2019 года (Фото:ОП)

33-летний Кирилл Тимошенко, уволенный с должности заместителя главы Офиса президента, стал одним из чиновников, которые дольше всего проработали на Банковой со времени избрания Владимира Зеленского президентом Украины.

Заявление Тимошенко об увольнении «по собственному желанию» президент утвердил своим указом от 23 января. Его место в ОП, по данным Украинской правды и других СМИ, может занять теперь уже экс-глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, которого 24 января также уволили с должности.



Видео дня

По данным Телеграм-канала УП. Off the record, Тимошенко «лишь понятийно остался в команде Зеленского» — бывшему заместителю Андрея Ермака якобы не предложили никаких должностей взамен. Хотя ранее Бабель со ссылкой на собственные источники сообщал, что он может возглавить одну из областных администраций.

NV напоминает, как Кирилл Тимошенко попал на Банковую и какие самые резонансные истории были связаны с его именем за время работы в Офисе президента.

Путь Тимошенко из медиапродюсеров и политического пиара на Банковую

В мае 2019 года после избрания Владимира Зеленского президентом Украины 30-летний на тот момент Кирилл Тимошенко стал самым молодым заместителем главы Администрации президента.

Он уроженец Днепра и получил высшее образование в Днепровском университете им. Гончара по специальности «Правоведение». Однако свою карьеру Тимошенко строил в сфере медиа: сначала был тележурналистом в Днепре, а в 2007 году переехал в Киев, где сотрудничал с Новым каналом, Интером, компанией FILM.ua и телеканалом Украина. Впоследствии Кирилл Тимошенко работал продюсером нескольких продакшн-студий, а в 2014 году основал собственную компанию Goodmedia, занимавшуюся телепроизводством, политическим и коммерческим пиаром.

На парламентских выборах 2014 года компания Тимошенко сотрудничала с кандидатами в нардепы Борисом Филатовым, Виталием Куприем и Андреем Денисенко, которые позже стали членами партии УКРОП. Тимошенко впоследствии баллотировался в Киевский городской совет от этой партии и был ее медийщиком, а также помощником Денисенко как нардепа, напоминает сайт Чесно.

Кроме того, именно компания Тимошенко проводила инаугурацию президента Петра Порошенко, а среди ее клиентов был один из ближайших друзей Порошенко — народный депутат от БПП Игорь Кононенко, о котором Goodmedia в начале 2019 года выпустила часовой PR-фильм 5 дней с Кононенко. Также в профайле компании были документальный фильм Битва за Днепр, рекламные ролики для Кабмина и бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана.

Во время президентской кампании 2019 года Кирилл Тимошенко сосредоточился на сотрудничестве с Владимиром Зеленским. Тогда среди самых известных работ его команды был видеоролик Зеленского на стадионе с вызовом Петра Порошенко на дебаты. Тимошенко также отвечал за инаугурацию Зеленского.

После назначения в Офис президента (тогда еще Администрацию президента) Тимошенко должен был отвечать за информационную политику и службу протокола. В этой роли он был заместителем Андрея Богдана, первого главы администрации Зеленского. Тогда журнал НВ писал, что Тимошенко «дружит с Богданом и считает его самым опытным госуправленцем в ЗеКоманде».

Когда же Богдан ушел из ОП, Тимошенко остался в команде уже как заместитель Андрея Ермака.

С 2020 года круг его функциональных обязанностей расширился: Тимошенко теперь отвечал в Офисе президента за региональную политику и стал одним из ключевых координаторов президентской программы Велике будівництво.

В 2021 году он также был назначен исполнительным секретарем президиума Конгресса местных и региональных властей, созданного при президенте Украины.

А с началом полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Тимошенко стал одним из кураторов восстановления жилья и инфраструктурных объектов Украины на освобожденных территориях, неоднократно посещал наиболее пострадавшие регионы и города Украины в результате войны.

Журналисты называли Тимошенко одним из самых медийных членов команды президента Владимира Зеленского. В 2021 году он попал в рейтинг НВ Топ-100 самых влиятельных людей Украины, где занял 13 место.

24 января 2023 года после на фоне слухов об отставке, которые он сначала опровергал, Тимошенко обнародовал фото своего заявления об увольнении. Зеленский подписал указ об его отставке накануне, 23 января.

«Благодарю президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Благодарю каждого руководителя областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно крутые. Вы настоящие воины света! Спасибо мэрам городов. За конструктив в спорах», — написал Тимошенко. Он также поблагодарил команду, директорат по вопросам региональной политики Офиса президента, украинцам, ВСУ, жене и сыну.

«Честь имею! До встречи», — прокомментировал свою отставку чиновник.



Самые резонансные истории, связанные с работой Кирилла Тимошенко в ОП

Скандалы с автомобилями во время войны

В октябре 2022 года канал BIHUS.Info обнародовал видеосюжет, в котором рассказал, что начиная с весны Кирилл Тимошенко периодически ездил на внедорожнике Chevrolet Tahoe — одной из десятков машин, которые компания General Motors передала Украине для вывоза граждан из зоны боевых действий и для гуманитарных миссий.

После огласки ситуации Тимошенко подтвердил, что за последние месяцы проехал на этом автомобиле около 40 000 км в рабочих поездках по всей Украине и заявил, что далее пользоваться этим авто не будет.

Он также обратился в Государственное управление делами, чтобы автомобиль передали в один из прифронтовых регионов, где он будет использоваться в гуманитарных целях. Тимошенко также объяснил, что переданные Украине Chevrolet Tahoе не бронированные, поэтому он не видел смысла в том, чтобы передавать их именно на фронт.

Журналисты УП заметили Тимошенко за рулем другого автомобиля — Porsche Taycan, стоимостью около 100 000 долларов. В комментарии журналистам замглавы ОП заявил, что это не его собственное авто, а одалживал он его у непубличного бизнесмена Вемира Давитяна. Тимошенко добавил, что использовал этот автомобиль 3−4 раза и вернул его несколько месяцев назад.

В итоге Национальное агентство по предотвращению коррупции решило провести проверку относительно Тимошенко. «На правительства наших партнеров есть определенное давление — Россия использует нарратив, что Украина является государством, где не выстроены механизмы предотвращения коррупции, а потому не нужно оказывать нам помощь. А партнерам нужно объяснить своим избирателям, почему эта помощь оказывается. Потому нужна подача деклараций, подача отчетов политических партий, чтобы видеть, что никто не наживается на человеческом горе», — объяснил такую проверку глава НАПК Александр Новиков.

Вопросы к арендованной недвижимости

Журналист УП Михаил Ткач также выяснил, что по меньшей мере, с лета 2022 года Тимошенко живет в «одном из топовых пригородов, популярных среди представителей украинской элиты». Название населенного пункта УП не стала разглашать из соображений безопасности, как и новых влиятельных соседей Тимошенко — «бывших формальных и неформальных руководителей государства и крупных бизнесменов».

Впрочем, Ткач установил, в каком именно доме поселился заместитель руководителя Офиса президента — это дом «почти на 1200 квадратных метров с собственным выходом к водоему. Он принадлежит бизнесмену Игорю Никонову», который считается одним из крупнейших застройщиков Киева.

В комментарии УП Кирилл Тимошенко отметил, что арендует дом из соображений безопасности, поскольку его собственное жилье находится в опасном месте с учетом регулярных ракетных обстрелов. Также Тимошенко согласился показать УП договор аренды, заключенный с Никоновым в июле этого года.

Согласно договору, дом арендует жена Кирилла Тимошенко (политик женат и имеет маленького сына). Стоимость аренды составляет 230 000 гривен в месяц, что составляет около $6 тыс.

Редакция УП обратилась за консультацией к экспертам на рынке недвижимости и проанализировала публичные объявления, придя к выводу «о заниженной цене аренды дома в этом коттеджном городке по состоянию на лето 2022-го». В УП утверждали, что средняя стоимость аренды домов аналогичной площади в данном коттеджном городке может колебаться в диапазоне от 10 до 25 тысяч долларов.

Велике будівництво и коррупционный шлейф программы

В июне 2020 года Кирилл Тимошенко, как заместитель главы ОП, возглавил координационный совет программы Велике будівництво — наиболее амбициозной инициативы Владимира Зеленского до полномасштабного вторжения России. Поскольку именно Тимошенко стал «лицом» программы, ему чаще всего впоследствии адресовали вопросы о наиболее спорных расходах в рамках Великого будівництва или подобных инфраструктурных проектов.

Так, осенью 2022 года проект Схемы направил Тимошенко запрос в связи с масштабным расследованием об аномальных затратах на ремонт и содержание дорог в Днепропетровской области под руководством Валентина Резниченко. Схемы и УП параллельно выяснили, что с начала 2022 года малоизвестная днепропетровская компания Будинвест Инжиниринг получила 1,5 млрд грн бюджетных средств на содержание дорог в Днепропетровской области — это аномальная сумма по сравнению с другими регионами Украины. По странному совпадению совладелицей компании является 34-летняя фитнес-тренер Яна Хланта, вероятная избранница Валентина Резниченко.

Тогда Схемы напоминали, что с началом российского вторжения программа Велике будівництво «фактически замерла». «Деньги „с дорог“ перебросили „на войну“. Весной и в начале лета тяжелую дорожную технику можно было заметить разве что на восстановлении взорванных мостов и полностью перебитых дорожных путей. Это эпизодический, неотложный „мобилизационный ремонт“, засекреченный и вне тендеров», — напоминали Схемы. Поэтому миллиардные расходы на дороги в Днепропетровской области вызвали немало вопросов.

Схемы также проследили связь между Валентином Резниченко и его «давним соратником» Игорем Голиком (в 2000-х Резниченко был вице-президентом медиахолдинга УМХ Бориса Ложкина, а Голик возглавлял рекламное направление холдинга в Луганской области). Теперь же, когда после вторжения ОП запустил Fast Recovery Plan — план восстановления Украины от последствий полномасштабной войны России против Украины — Голика можно было увидеть на многих совещаниях этого проекта. На заседаниях председательствовал Тимошенко, а вот у Голика не было ни официального статуса, ни формальных полномочий на выполнение каких-либо государственных функций. «Он [Голик] также интегрирован в процессы восстановления инфраструктуры Украины и, например, сопровождает Кирилла Тимошенко во время поездок в пострадавшие регионы, — писали Схемы. — Логично предположить, что именно Юрий Голик — это связь, которая делает главу Днепропетровской области гораздо более близкой к Офису президента в вопросах координации „большого восстановления“, чем любого руководителя другой области Украины».

24 января 2023 Резниченко, почти одновременно с Тимошенко, был отправлен в отставку с должности председателя Днепропетровской ОВА.

Еще до начала вторжения РФ Тимошенко отвергал любые упреки в коррупционной составляющей Большого строительства. Когда в апреле 2021 года журналистка НВ Кристина Бердинских спросила замглавы ОП о «крупнейших коррупционерах» проекта, Тимошенко ответил: «Коррупционеры бывают в разных сферах. Если говорить об Офисе президента и обо мне лично, мы же не занимаемся бюджетами или какими-то средствами, которые идут на Велике будівництво. Велике будівництво — это несколько проектов с разными бюджетами. Что-то выделяется из Укравтодора, что-то выделяет государство, что-то — ОТГ, местные власти, облгосадминистрации, облсоветы и т. д. И все вместе это Велике будівництво. Мы координируем проекты: это касается и дорог, и школ, и детсадов, и стадионов, и Великої реставрації, чтобы делать как можно скорее эти проекты».

Впрочем, на фоне отставки Тимошенко нардеп Ярослав Железняк дал понять, что международные партнеры Украины не считали Велике будівництво образцом прозрачной программы. «Была однажды встреча в мае прошлого года [2022] - по восстановлению Украины международными донорами. И главный месседж в кулуарах был, если перевести с дипломатического на человеческий, что восстановление не должно стать аналогом Великого будівництва. И что некоторые люди даже не должны рядом стоять с этой тематикой… Потом появились заявления о Fast Recovery и фото совещания о восстановлении. И там были эти люди. Даже послов собирали отдельно потом», — рассказал Железняк.

Возможный конфликт с Ермаком как одна из причин отставки

Журналист Украинской правды Роман Кравец за считанные дни до увольнения Кирилла Тимошенко рассказал NV, что «непубличной» проблемой заместителя главы ОП стало то, что он «пришел в команду Зеленского вместе с Андреем Богданом».

«У Андрея Богдана страшный конфликт с Андреем Ермаком. И этот конфликт действующий, он никуда не исчез. Если вы отдельно поговорите с Ермаком и отдельно поговорите с Богданом, вы очень много услышите интересных вещей о них. Когда только Андрей Ермак пришел в Офис президента, если помните, Кирилл Тимошенко был заместителем главы ОП, но по вопросам информации. Он отвечал за информационную политику. Но довольно быстро в Офис президента Ермак завел Михаила Подоляка. И Подоляк начал поджимать Кирилла именно в информационной политике, он искал себе место», — утверждает Кравец.

По его версии, сейчас Ермак «пытается убрать или оттеснить куда-то людей, имеющих прямой доступ к Зеленскому». «Он бы хотел, чтобы к Зеленскому приходили через него. А Кирилл как раз человек, который может идти в обход», — добавил Кравец.