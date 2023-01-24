ВАКС отправил бывшего замминистра инфраструктуры Лозинского под домашний арест 24 января, 20:47 Василий Лозинский (Фото:Василий Лозинский/Facebook)

Высший антикоррупционный суд во вторник, 24 января, отправил бывшего заместителя министра развития общин Василия Лозинского под круглосуточный домашний арест до 22 марта.

Как сообщает Transparency International Ukraine, прокурор просил арестовать Лозинского с альтернативой залога в 50 млн грн.

Василий Лозинский, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры, 22 января был уволен из Кабмина после того, как его задержали во время получения взятки в размере $400 тысяч. В отставку подали еще два заместителя министра — Вячеслав Негода и Иван Лукеря (последний заявил, что его увольнение не связано со скандалом).



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По данным НАБУ, Лозинский получил деньги «за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники» (по информации УП, речь о закупке генераторов).

В ноябре 2022-го Кабмин назначил Василия Лозинского исполняющим обязанности министра после увольнения с этой должности Алексея Чернышова.

2 декабря Кабмин объединил министерства инфраструктуры и развития общин и территорий. Ведомство возглавил Александр Кубраков, а Лозинский сохранил статус замминистра.