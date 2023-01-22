Кабмин уволил замминистра Лозинского, задержанного во время получения взятки

22 января, 14:35
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Василий Лозинский (Фото:Василий Лозинский/Facebook)

Василий Лозинский (Фото:Василий Лозинский/Facebook)

Кабинет министров уволил Василия Лозинского с должности замминистра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины в воскресенье, 22 января. Накануне он был задержан НАБУ во время получения взятки в размере $400 тысяч.

Об этом сообщил глава ведомства Александр Кубраков.

По его словам, процесс ликвидации Министерства развития громад и территорий и создания нового объединенного Минразвития громад, территорий и инфраструктуры Украины и базы Мининфраструктуры, который начался в декабре 2022-го, продолжается.

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«При принятии кадровых решений в новом министерстве мы руководствовались необходимостью сохранения институциональной памяти, но, очевидно, не такой», — заявил Кубраков.

Он поручил команде ведомства начать проверку всех действующих проектов Минрегона, в том числе и за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и технических проектов помощи.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/pfbid0MjP93a2FYL9NyRzGNn12xy6KLrRAEu51xxj1NFdW2EXioAL8tazbSnzGNALsX8Djl

Накануне УП сообщила об обысках и задержании НАБУ топ-чиновника Кабмина — замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. Издание рассказало об откате в размере $400 тысяч на закупке генераторов и деле о хищении бюджетных средств.

22 января задержание и разоблачение подтвердили НАБУ и САП. Там рассказали, что Лозинский входил в организованную преступную группировку. Сейчас решают вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании меры пресечения задержанным.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Увольнение Александр Кубраков Взятка Василий Лозинский

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