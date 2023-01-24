В Офисе генпрокурора готовятся кадровые изменения — УП

24 января, 22:47
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Офис генерального прокурора (Фото:Офис генерального прокурора / Facebook)

Офис генерального прокурора (Фото:Офис генерального прокурора / Facebook)

Офис генпрокурора готовится к кадровым изменениям, на должность первого заместителя генпрокурора назначат заместителя Алексея Хоменко, сообщает Украинская правда.

По информации собеседников издания среди правоохранителей, после подведения итогов за 2022 год в Офисе генпрокурора согласовали определенные кадровые изменения.

В частности, заместителя генерального прокурора Алексея Хоменко назначат первым заместителем генерального прокурора.

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Прокурора Львовской области Антона Войтенко планируют назначить заместителем генерального прокурора.

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Кроме того, прокуроры Сумской, Черниговской, Кировоградской и Запорожской областей написали заявления на снятие с должностей по собственному желанию.

В сентябре 2022 года Хоменко назначили заместителем генпрокурора.

В 2017 году Bihus.info опубликовали расследование в отношении Хоменко. Оказалось, что он оформил все имущество на родственников.

24 января был уволен заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, который, по данным Украинской правды, во время военного положения ездил в отпуск за границу вопреки прямому запрету президента Владимира Зеленского.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Увольнение Кадровые перестановки Офис генерального прокурора

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