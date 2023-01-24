В Офисе генпрокурора готовятся кадровые изменения — УП
Офис генерального прокурора (Фото:Офис генерального прокурора / Facebook)
Офис генпрокурора готовится к кадровым изменениям, на должность первого заместителя генпрокурора назначат заместителя Алексея Хоменко, сообщает Украинская правда.
По информации собеседников издания среди правоохранителей, после подведения итогов за 2022 год в Офисе генпрокурора согласовали определенные кадровые изменения.
В частности, заместителя генерального прокурора Алексея Хоменко назначат первым заместителем генерального прокурора.
Прокурора Львовской области Антона Войтенко планируют назначить заместителем генерального прокурора.
Кроме того, прокуроры Сумской, Черниговской, Кировоградской и Запорожской областей написали заявления на снятие с должностей по собственному желанию.
В сентябре 2022 года Хоменко назначили заместителем генпрокурора.
В 2017 году Bihus.info опубликовали расследование в отношении Хоменко. Оказалось, что он оформил все имущество на родственников.
24 января был уволен заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, который, по данным Украинской правды, во время военного положения ездил в отпуск за границу вопреки прямому запрету президента Владимира Зеленского.