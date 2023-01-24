«Вена в шоке от VIP-беженцев». Как «элитные» беглецы из Украины формируют новый батальон Дубаи — интервью с Михаилом Ткачем 24 января, 16:03 Эксклюзив NV Журналист Михаил Ткач (Фото:Mykhailo Tkach/Facebook)

Михаил Ткач, журналист-расследователь УП, в интервью Radio NV рассказал, как так называемые украинские VIP-беженцы начали курсировать на территорию ОАЭ, где будут получать гораздо меньше вопросов касательно своего статуса от местных властей.

Утром 24 января Алексей Симоненко был уволен по приказу генерального прокурора Украины Андрея Костина с должности заместителя по собственному желанию.

— Зафиксировали ли вы реакцию на обнародование информации?

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— Нет, реакции нет.

— А какой бы она должна была быть, по вашему мнению?

— Мнений у меня много. Есть правила, есть такая вещь как конфликт интересов, есть соответствующие компетентные органы, которые должны проверять эту информацию. Поэтому я бы не хотел вносить какой-то субъектив, на мой взгляд, на эту ситуацию. Мне кажется, здесь все достаточно однозначно, учитывая то, что был выезд топ-чиновника за границу в отпуск в такое время, было использование автомобиля бизнесмена, у которого, насколько мне известно, есть проблемы в его бизнес-деятельности и табачной фабрики, к которой он имеет отношение, является одним из собственников.

И тут правоохранитель такого уровня использует его Mercedes. Более того, его везет начальник охраны этого бизнесмена. Мне кажется, здесь все очевидно, нужно дождаться реакции со стороны генерального прокурора или руководства выше. <...> Здесь есть над чем поработать соответствующим компетентным органам для того, чтобы дать исчерпывающий ответ и оценить такую деятельность заместителя генерального прокурора Симоненко.

— Процедура выезда из страны для мужчин призывного возраста у нас сегодня достаточно непростая, многосложная, поэтапная. Насколько я знаю, существует определенный регламент от Министерства культуры. Возможно, есть еще какие-то варианты?

Есть порядок утвержденный Минкультом, который подает ходатайство в государственную пограничную службу, которая рассматривает это ходатайство, и дает или не дает разрешение. Возможно, вам известно, кто и на каких основаниях, какое учреждение предоставило такое разрешение заместителю генерального прокурора Алексею Симоненко на эти новогодние дни?

— Стопроцентно подтвержденной информации у меня нет. У меня есть информация от разных источников о том, что это должно быть либо указание генерального прокурора Костина, либо указание руководителя пограничной службы, сотрудники которого должны были выпустить господина Симоненко, либо у него бронь, и у него были соответствующие документы о командировках.

— А такие указания могут поступать в устной форме?