Сегодня Кабмин планирует уволить пятерых глав ОВА — УП
24 января Кабмин планирует уволить пятерых глав ОВА (Фото:NV)
На заседании во вторник, 24 января Кабинет министров рассмотрит увольнение пяти глав областных государственных администраций, сообщает Украинская правда.
В распоряжении издания есть список кадровых вопросов, внесенных на рассмотрение правительством.
Речь идет о главах таких обладминистраций:
- Днепропетровской (Валентин Резниченко);
- Запорожской (Александр Старух);
- Киевской (Алексей Кулеба);
- Сумской (Дмитрий Живицкий);
- Херсонской (Ярослав Янушевич).
По данным УП, Резниченко подал заявление на увольнение сам, в отношении других председателей ОВА речь идет об увольнении по соглашению сторон.
По информации Цензор.НЕТ, Живицкий, Резниченко, Старух и Янушевич являются фигурантами уголовных дел.
24 января стало известно, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко ушел с должности.
23 января УП также сообщала, что кадровые перестановки возможны и в Кабинете министров. Согласно этой информации, свои должности могут потерять три министра:
- министр топлива и энергетики Герман Галущенко;
- министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;
- министр по стратегическим отраслям промышленности Павел Рябикин.
Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский был уволен из Кабмина после того, как его задержали во время получения взятки в размере $400 тысяч.
Также Алексей Симоненко уволен с должности заместителя генпрокурора после скандала с отдыхом в Испании.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вечером 23 января анонсировал новые кадровые решения.
«Уже есть также кадровые решения — часть сегодня, часть будет завтра — управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе», — сказал глава государства.