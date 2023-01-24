Сегодня Кабмин планирует уволить пятерых глав ОВА — УП 24 января, 11:54 24 января Кабмин планирует уволить пятерых глав ОВА (Фото:NV)

В распоряжении издания есть список кадровых вопросов, внесенных на рассмотрение правительством.

Речь идет о главах таких обладминистраций:

Днепропетровской ( Валентин Резниченко);

Валентин Резниченко); Запорожской ( Александр Старух);

Александр Старух); Киевской ( Алексей Кулеба);

Алексей Кулеба); Сумской ( Дмитрий Живицкий);

Дмитрий Живицкий); Херсонской ( Ярослав Янушевич).

Видео дня

Фото: www.pravda.com.ua

По данным УП, Резниченко подал заявление на увольнение сам, в отношении других председателей ОВА речь идет об увольнении по соглашению сторон.

По информации Цензор.НЕТ, Живицкий, Резниченко, Старух и Янушевич являются фигурантами уголовных дел.

24 января стало известно, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко ушел с должности.

23 января УП также сообщала, что кадровые перестановки возможны и в Кабинете министров. Согласно этой информации, свои должности могут потерять три министра:

министр топлива и энергетики Герман Галущенко;

министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;

министр по стратегическим отраслям промышленности Павел Рябикин.

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский был уволен из Кабмина после того, как его задержали во время получения взятки в размере $400 тысяч.

Также Алексей Симоненко уволен с должности заместителя генпрокурора после скандала с отдыхом в Испании.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вечером 23 января анонсировал новые кадровые решения.

«Уже есть также кадровые решения — часть сегодня, часть будет завтра — управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе», — сказал глава государства.