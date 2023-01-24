Сегодня Кабмин планирует уволить пятерых глав ОВА — УП

24 января, 11:54
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24 января Кабмин планирует уволить пятерых глав ОВА (Фото:NV)

24 января Кабмин планирует уволить пятерых глав ОВА (Фото:NV)

На заседании во вторник, 24 января Кабинет министров рассмотрит увольнение пяти глав областных государственных администраций, сообщает Украинская правда.

В распоряжении издания есть список кадровых вопросов, внесенных на рассмотрение правительством.

Речь идет о главах таких обладминистраций:

  • Днепропетровской (Валентин Резниченко);
  • Запорожской (Александр Старух);
  • Киевской (Алексей Кулеба);
  • Сумской (Дмитрий Живицкий);
  • Херсонской (Ярослав Янушевич).

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www.pravda.com.ua
Фото: www.pravda.com.ua

По данным УП, Резниченко подал заявление на увольнение сам, в отношении других председателей ОВА речь идет об увольнении по соглашению сторон.

По информации Цензор.НЕТ, Живицкий, Резниченко, Старух и Янушевич являются фигурантами уголовных дел.

24 января стало известно, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко ушел с должности.

23 января УП также сообщала, что кадровые перестановки возможны и в Кабинете министров. Согласно этой информации, свои должности могут потерять три министра:

  • министр топлива и энергетики Герман Галущенко;
  • министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;
  • министр по стратегическим отраслям промышленности Павел Рябикин.

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский был уволен из Кабмина после того, как его задержали во время получения взятки в размере $400 тысяч.

Также Алексей Симоненко уволен с должности заместителя генпрокурора после скандала с отдыхом в Испании.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вечером 23 января анонсировал новые кадровые решения.

«Уже есть также кадровые решения — часть сегодня, часть будет завтра — управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе», — сказал глава государства.

https://www.youtube.com/watch?v=q_Qp2jUUVW8
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Кабинет министров Украины Увольнение

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