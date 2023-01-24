Заместитель генпрокурора Симоненко уволен после скандала с отдыхом в Испании 24 января, 10:09 Алексей Симоненко (Фото:www.facebook.com/profile.php?id=100051852414937)

Алексей Симоненко уволен с должности заместителя генпрокурора после скандала с отдыхом в Испании.

Об этом сообщил Офис генпрокурора в Telegram во вторник, 24 января.

В ведомстве заявили, что генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генпрокурора Алексея Симоненко.

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СМИ выяснили, что заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко в период военного положения ездил в отпуск за границу вопреки прямому запрету президента Владимира Зеленского.

Свой 10-дневный зимний отпуск Симоненко провел в испанской Марбелье, о чем свидетельствует фото, обнародованное его женой в Instagram.