Место Тимошенко в Офисе президента займет глава Киевской ОВА — СМИ

24 января, 12:45
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Алексей Кулеба (Фото:koda.gov.ua)

Алексей Кулеба (Фото:koda.gov.ua)

Новым заместителем главы Офиса президента планируют назначить Алексея Кулебу, который сейчас занимает должность главы Киевской ОВА, сообщает LIGA.net со ссылкой на источники.

Собеседники издания на Банковой и в руководстве фракции Слуга народа рассказали, что 24 января Кабинет министров должен уволить Кулебу с должности, что откроет путь к его назначению в ОПУ.

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Кулеба будет отвечать на Банковой за региональную политику. Ранее этим направлением занимался Кирилл Тимошенко, который написал заявление об отставке.

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Ранее издание Украинская правда сообщило, что на заседании 24 января Кабинет министров рассмотрит увольнение пяти глав областных государственных администраций. Речь идет о главах:

  • Днепропетровской ОВА (Валентин Резниченко);
  • Запорожской ОВА (Александр Старух);
  • Киевской ОВА (Алексей Кулеба);
  • Сумской ОВА (Дмитрий Живицкий);
  • Херсонской ОВА (Ярослав Янушевич).

23 января УП также сообщала, что кадровые перестановки возможны и в Кабинете министров. Согласно этой информации, свои должности могут потерять три министра:

  • министр топлива и энергетики Герман Галущенко;
  • министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;
  • министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин.
https://www.youtube.com/watch?v=q_Qp2jUUVW8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Киевская область Кирилл Тимошенко Офис президента Украины Алексей Кулеба

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