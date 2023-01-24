Место Тимошенко в Офисе президента займет глава Киевской ОВА — СМИ 24 января, 12:45 Алексей Кулеба (Фото:koda.gov.ua)

Новым заместителем главы Офиса президента планируют назначить Алексея Кулебу, который сейчас занимает должность главы Киевской ОВА, сообщает LIGA.net со ссылкой на источники.



Собеседники издания на Банковой и в руководстве фракции Слуга народа рассказали, что 24 января Кабинет министров должен уволить Кулебу с должности, что откроет путь к его назначению в ОПУ.

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Кулеба будет отвечать на Банковой за региональную политику. Ранее этим направлением занимался Кирилл Тимошенко, который написал заявление об отставке.

Ранее издание Украинская правда сообщило, что на заседании 24 января Кабинет министров рассмотрит увольнение пяти глав областных государственных администраций. Речь идет о главах:

Днепропетровской ОВА ( Валентин Резниченко);

Валентин Резниченко); Запорожской ОВА ( Александр Старух);

Александр Старух); Киевской ОВА ( Алексей Кулеба);

Алексей Кулеба); Сумской ОВА ( Дмитрий Живицкий);

Дмитрий Живицкий); Херсонской ОВА ( Ярослав Янушевич).

23 января УП также сообщала, что кадровые перестановки возможны и в Кабинете министров. Согласно этой информации, свои должности могут потерять три министра:

министр топлива и энергетики Герман Галущенко;



министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;

министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин.