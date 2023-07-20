Новый ночной удар по югу. РФ массированно обстреляла Одессу, в центре Николаева разрушены жилые дома, среди 18 пострадавших 5 детей
Последствия удара по Николаеву в ночь на 20 июля, на фото — один из разрушенных жилых домов (Фото:Александр Сенкевич / Телеграм)
В ночь на четверг, 20 июля, российские оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку по югу Украины, под ударом снова оказались Одесса и Николаев. По предварительным данным, во время атаки были применены ракеты Х-22, Оникс и, вероятно, Искандер.
NV следит за последствиями ночного обстрела.
07:30 В Одессе четверо раненых, разрушены админздание и склады в области, в общей сложности было выпущено более 20 ракет, включая Ониксы и Х-22 — ОК Юг
В Одессе во время ночной атаки четыре человека получили ранения, сообщила в эфире телемарафона руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. В городе разрушено админздание, взрывной волной повредило дома. В области россияне попали в складские помещения, там пока нет информации о раненых.
По словам Гуменюк, во время атаки 20 июля российская армия использовала ракеты разного типа: «Были применены ракеты разного базирования, присоединялась к атаке и подлодка, которая несла дежурство в Черном море, и стратегическая авиация с выпуском ракет типа Х-22, применялись береговые ракетные комплексы, ракеты типа Оникс и, вероятно, Искандер. Общее количество воздушных целей было далеко за два десятка».
07:13 Мэр Николаева показал последствия ночного удара по городу
В больницы госпитализированы девять человек, о погибших Александр Сенкевич не сообщает.
07:00 Число пострадавших в Николаеве возросло до 18 человек, среди них пятеро детей
«Всего пострадали 18 человек, из них 9 госпитализированы,
Ранее ночью он сообщал о наличии погибших, однако в новом обновлении количества погибших либо данных о них нет.
Ким также сообщал, что среди пострадавших детей есть младенец возрастом до года, ребенок трех лет и 16-летний подросток.
04:35 В результате российских обстрелов в Николаеве повреждены по меньшей мере пять жилых домов
04:22 В Николаеве, к сожалению, есть погибшие в результате обстрела. В Одессе есть пострадавшие и разрушения, спасатели тушат пожар.
04:14 Количество раненых в Николаеве возросло до девяти: 4 взрослых и пятеро детей
04:00 Российские террористы ранили семь человек в Николаеве. Среди них — дети.
03:53 Отбой тревоги в Одесской и Запорожской областях. Сейчас тревога остается в Донецкой области
03:43 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что россияне ударили по центру Николаева. Горит гараж и трехэтажное здание.
03:30 Отбой для Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областей
03:10 Повторные пуски крылатых ракет с самолетов Ту-22м3. Взрывы снова раздаются в Одессе
03:04 Взрывы прогремели в Николаеве
03:00 Зафиксированы пуски крылатых ракет Х-22 с самолетов Ту-22м3
02:53 Мощные взрывы прогремели в Одессе. Перед этим Воздушные силы сообщили о пусках сверхзвуковых противокорабельных ракет Оникс.
02:40 Воздушные силы сообщили, что зафиксирована активность до 8 бортов Ту-22м3. Существует угроза пусков крылатых ракет
02:24 Сообщается, что взрывы прогремели в Одессе.
В данный момент тревога объявлена в южных и центральных областях.