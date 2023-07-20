Россия может атаковать гражданские суда в Черном море и обвинить Украину — Белый дом 20 июля, 08:06 Коммерческие суда, в частности те, которые являются частью зерновой сделки, ждут, чтобы пройти пролив Босфор (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

В Белом доме предупредили, что Россия может расширить свои атаки и, кроме зерновой инфраструктуры Украины, целиться в гражданские суда в Черном море.

Об этом сообщает Reuters.

По словам спикера Совета национальной безопасности Адама Ходжа, информация, которой располагают американские чиновники, указывает на то, что Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам.

Видео дня

«Мы считаем, что это скоординированные усилия, направленные на то, чтобы оправдать любые нападения на гражданские суда в Черном море и возложить вину за них на Украину», — сказал он.

19 июля Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, следующие в украинские порты. За два дня до этого Москва официально объявила о выходе из зерновой сделки, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста, и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

Третью ночь подряд оккупанты атакуют Одессу. В ночь на 19 июля, они прицельно ударили по инфраструктуре портов Черноморск и Одесса, повредив зерновые терминалы. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уничтожила 60 тысяч тонн агропродукции, предназначенной для Китая.