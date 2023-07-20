Слаженная работа. Полиция показала первые минуты после российского обстрела Одессы

20 июля, 16:57
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Последствия российского обстрела Одессы, 20 июля (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Последствия российского обстрела Одессы, 20 июля (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Сотрудники Нацполиции помогали в поиске и эвакуации пострадавших на месте разрушения в Одессе после российской ночной атаки 20 июля.

Согласно опубликованным кадрам с бодикамер, из разрушенного дома были слышны крики о помощи.

«Чтобы эвакуировать людей, патрульные сразу начали разбирать обломки здания. Удалось извлечь из-под завалов нескольких граждан и переместить их в безопасное место. Один из пострадавших получил многочисленные осколочные ранения, ему оказали первую домедицинскую помощь», — говорится в сообщении.

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Россияне атакуют Одессу и Николаев третью ночь подряд. Накануне они прицельно ударили по инфраструктуре портов Черноморск и Одесса, повредив зерновые терминалы. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уничтожила 60 тысяч тонн агропродукции, предназначенной для Китая.

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В результате последней атаки в Одессе погиб один человек, глава ОВА сообщал о восьми пострадавших. В Николаеве — 19 раненых. В городах есть многочисленные разрушения. Всего Россия выпустила 19 ракет и столько же ударных дронов — ПВО сбила 18 вражеских целей.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Одесса Российская агрессия Полиция Нацполиция Война России против Украины

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